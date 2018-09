De gemeentefinanciën zijn in evenwicht, maar komen onder druk te staan

De West-Vlaamse gemeente Koekelare investeert dit jaar meer dan 2,2 miljoen euro in wegenwerken en de restauratie van het gemeentehuis. Het Kempense Balen heeft 6 miljoen euro veil voor investeringen in 'wegenis- en rioleringswerken'. Mechelen maakte tussen 2014 en vandaag 30 miljoen euro vrij voor monumentenzorg. Kortrijk kijkt al naar de volgende bestuursperiode en trekt het investeringsbedrag op van 242 naar 278 miljoen euro in 2019.

