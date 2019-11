De factuur van Magnette voor Vlaanderen ligt klaar.

Commentatoren ergeren zich dood aan de stilstand in de federale formatie. Gelijk hebben ze. Maar niemand heeft het over de factuur die de PS van Paul Magnette in om het even welke coalitie richting Vlaanderen wil sturen. Meer uitgaven en meer belastingen blijft de mantra van de Parti Socialiste.

Wanneer regeringsonderhandelingen vastlopen, proberen politieke partijen de media optimaal te bespelen. PS-voorzitter Paul Magnette is daar een meester in. Met amper geveinsde verontwaardiging liet hij in de RTL- en RTBF-studio's weten dat de N-VA met onaanvaardbare voorstellen kwam aandraven en onverwachts communautaire eisen op tafel gooide. Dat is eigenlijk niet verwonderlijk, want Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had maandagochtend de kaarten op tafel gelegd: de Vlaams-nationalisten willen een centrumrechts sociaaleconomisch beleid, en als dat niet lukt, dan moet er een staatshervorming richting het confederalisme komen. "Maar beide laten vallen, dat gaat niet."

En zo zit de federale formatie muurvast. Tot grote ergernis van politicologen en krantencommentatoren die hun licht lieten schijnen op de crisis in de Wetstraat. Hun verontwaardiging dat men bijna een half jaar na de verkiezingen van 26 mei nog nergens staat, is terecht.

Maar waar ze met een grote kring omheen lopen is de inhoud van een toekomstige federale regeerakkoord. De boodschap van de PS van Paul Magnette is duidelijk, de PS stapt niet af van haar sociaaleconomische programma: het optrekken van alle uitkeringen, een minimumpensioen van 1500 euro voor iedereen, geen aanpassingen meer aan vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen, de wettelijke pensioenleeftijd terug naar 65 jaar, een arbeidsduurverkorting met loonbehoud en de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent.

Zelfs als de PS de helft van haar voorstellen laat vallen, slaat dat een extra gat in de begroting. En we weten nu al dat het deficit oploopt tot 11 miljard euro in 2020. Het Planbureau berekende de impact van de bonanza aan PS-cadeautjes. Hogere uitkeringen: 1,4 miljard euro extra. Minimumpensioen: 3,2 miljard euro extra. Versoepeling brugpensioen e tutti quanti: 1,7 miljard euro extra. Lagere btw op elektriciteit: 1,7 miljard euro extra. 8 miljard euro extra uitgaven dus. Samen met het verwachte begrotingstekort gaat het overheidsdeficit daarmee richting 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De factuur van Magnette voor Vlaanderen ligt klaar.

Tot nu toe heeft niemand aan Paul Magnette gevraagd hoe hij dat feestje zal financieren. De PS heeft natuurlijk haar eigen oplossing klaar om dat tekort weg te werken: hoge en nieuwe belastingen. Dat de fiscale druk in België met 47,5 procent van het bbp tot de hoogste van de Europese Unie behoort, wordt blijkbaar vergeten.

Zowel in een Bourgondische regering met N-VA als in een paars-groene regering wordt een hoge fiscale druk nochtans een breekpunt voor de Parti Socialiste. En in om het even welke coalitie betekent dat een factuur voor Vlaanderen, omdat de fiscale capaciteit in Vlaanderen hoger ligt dan in de andere gewesten.

De PS - en Ecolo/Groen - denken vooral aan de vermogensfiscaliteit. Afgezien van het feit dat de fiscale druk op vermogens in België al hoog ligt, zijn nieuwe en hogere vermogens(winst)taksen nefast omdat ze vooral de middenklasse raken, en niet de 'superrijken'. En de factuur is in België sowieso voor Vlaanderen. Zo is 70 procent van de euro's op langetermijnrekeningen in beleggingsproducten eigendom van inwoners van Vlaanderen (57% van de bevolking).

Een ander voorbeeld zijn de bedrijfswagens - een deel van het loon - waar onder andere de PS haar oog op heeft laten vallen. Welnu, er zijn in Vlaanderen vier keer meer bedrijfswagens dan in Wallonië. Welke Vlaamse partijen plegen straks electorale zelfmoord door de PS-belastingtsunami mogelijk te maken?