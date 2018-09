De bankenunie is niet opgewassen tegen een nieuwe grote crisis

Juni 2017. Voor het eerst moeten de Europese bankautoriteiten in actie komen. Banco Popular, de zesde bank van Spanje, redt het niet. Als steeds meer klanten hun geld weg halen, beslist de Europese Centrale Bank in te grijpen. Sinds eind 2014 is het Europese bankentoezicht in handen van de ECB. Op het moment dat die oordeelt dat Banco Popular over de kop dreigt te gaan, maakt ze de weg vrij voor een interventie van de Europese afwikkelings- en resolutie-autoriteit, die pas sinds 2016 bestaat.

