De sp.a wil het tweede deel van de hervorming van de vennootschapsbelasting stopzetten. Dat moet de staatskas spekken. Sommige politici zien bedrijven blijkbaar enkel als een kaskoe voor de overheid. Dat bleek deze week ook in Wallonië, waar de ontmanteling van het publiek-private Publifin-Nethys in chaos verloopt. Gemeenten, de provincie Luik en het Waals Gewest hadden de voorbije jaren blijkbaar vooral oog voor de dividenden die de intercommunale opbracht.

In 2020 wordt het tweede deel van de hervorming van de vennootschapsbelasting doorgevoerd. Nadat het basistarief in de vennootschapsbelasting in 2018 al is verminderd van 33,99 naar 29 procent, volgt in 2020 een daling naar 20 procent. Voor kmo's was het tarief al gezakt naar 20 procent voor de eerste 100.000 euro winst. Vanaf volgend jaar kunnen grote bedrijven ook aan fiscale consolidatie doen. Dat betekent dat ze verliezen van dochterbedrijven in België of elders in de Europese Unie kunnen aftrekken.

...