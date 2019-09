analyse

De balans van Trends: in de Perzische Golf wordt aan een zwaardere belastingverhoging gewerkt dan in de Wetstraat

Deze week stond in het teken van haperende leidingen, zowel op de Saudische olievelden als op de Amerikaanse geldmarkten. En er was de opmerkelijke zet van Francine Swiggers, die de prijs van sympathiekste bankier nooit zal winnen, en de opmerkelijke huiszoeking bij Dominique Leroy, die in mineur afscheid van Proximus moest nemen.

Drone-aanval op olievelden in Saoedi-Arabië

Zondag. De economie mag al groener zijn, als de oliebevoorrading in het gedrang komt, zet de wereld zich schrap. Een welgemikte aanval op twee sleutelinstallaties halveerde de productiecapaciteit van Saudi-Arabië. Dat is schrikken, want Saudi-Arabië speelt nog altijd een cruciale rol op de oliemarkten. Niet alleen omdat het land met een marktaandeel van ongeveer 10 procent een van de grootste leveranciers is, maar vooral omdat het de grootste reservecapaciteit heeft. Saudi-Arabië is de enige die snel de oliekraan kan opendraaien als er tekorten dreigen. Het land wordt daarom weleens de centrale bank van de oliemarkten genoemd, omdat het als enige land garant kan staan voor bevoorradingszekerheid bij betaalbare prijzen. Als dus de oliepomp van de wereld kwetsbaar blijkt te zijn voor aanvallen met drones en kruisraketten, kan dat de olieprijs permanent hoger sturen.

...

