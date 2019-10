Het brexit-akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk creëert een overgangssituatie in Noord-Ierland die het beste niet te lang duurt, oordeelt Steven Van Hecke, Europaspecialist van de KU Leuven.

Deze middag bereikten de Europese en Britse onderhandelaars eindelijk een akkoord over de brexit. Toch is het nog maar een eerste stap, waarschuwt Steven Van Hecke, hoogleraar Europese politiek aan de KU Leuven. "We moeten nog zien of het Britse parlement dat akkoord zal goedkeuren. Als de Europese leiders vandaag of morgen hun politieke zegen geven, mag de formele goedkeuring in de raad van ministers volgende week geen probleem zijn. Maar dan moet het Europees Parlement nog komen. In principe k...