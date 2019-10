analyse

Brexit: Belg waakt mee over de Britse economie

Jozef Vangelder redacteur bij Trends

Donderdag en vrijdag buigen de Europese leiders zich nog maar eens over de Britse uitstap uit de Europese Unie. Komt het alsnog tot een wanordelijke brexit, dan zal de Britse centrale bank de economische weerslag nauwlettend in de gaten houden. In de controlekamer zit ook een Belg, Gertjan Vlieghe.

GERTJAN VLIEGHE "Een harde brexit zal de markten destabiliseren, maar het systeem niet ontwrichten." © BI

Als de Britten met slaande deuren uit de EU vertrekken, krijgt de Britse economie een klap. Hoe groot die klap wordt, weet niemand. Maar als het grondig verkeerd gaat, dan zal de Bank of England - de Britse centrale bank - de pijn allicht verzachten met een renteverlaging. Daar beslissen exact negen mensen over. Eén van hen is een Belg. Gertjan Vlieghe is lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of England, de eerste Belg in die rol. Zijn stem weegt evenveel als die van gouverneur Mark Carney.

