Een nieuwe Belgische klimaatdocumentaire met internationale allure toont hoe economie en ecologie elkaar het komende decennium moeten vinden. Want de sleutel voor een leefbare planeet zit bij de ondernemingen.

Op 11 december gaat met de nodige egards de Belgische klimaatdocumentaire The Decade of Action in première. De boodschap van de makers, Bart Lombaerts en Wim Vermeulen, richt zich heel direct tot de bedrijfswereld. "De komende tien jaar bepalen of we de eerste generatie worden die de planeet slechter achterlaat voor de volgende generaties", legt Wim Vermeulen uit. "De rol van de bedrijven is cruciaal. Zij hebben de kans om gedurfde beslissingen te nemen, zich snel aan te passen en rechtlijnige acties te ondernemen."

...

Op 11 december gaat met de nodige egards de Belgische klimaatdocumentaire The Decade of Action in première. De boodschap van de makers, Bart Lombaerts en Wim Vermeulen, richt zich heel direct tot de bedrijfswereld. "De komende tien jaar bepalen of we de eerste generatie worden die de planeet slechter achterlaat voor de volgende generaties", legt Wim Vermeulen uit. "De rol van de bedrijven is cruciaal. Zij hebben de kans om gedurfde beslissingen te nemen, zich snel aan te passen en rechtlijnige acties te ondernemen." Bart De Ridder, de managing director van Accenture België, is het daar volmondig mee eens. "De afgelopen jaren is er veel gepraat, maar in het komende decennium moeten we het waarmaken", zegt De Ridder. "Vroeger dachten bedrijven vooral aan hun aandeelhouders. Nu houden ze rekening met veel meer stakeholders, zoals de werknemers, de maatschappij, de planeet." De documentaire brengt internationaal gerenommeerde duurzaamheidsdenkers voor de camera. Onder hen Paul Polman (ex-CEO van Unilever), Frans Timmermans (executive vice-president van de Europese Commissie), Ioannis Ioannou (Londen Business School), Gillian Tett (Financial Times) en Pia Heidenmark Cook (chief sustainability officer van IKEA). Op de virtuele première spreekt premier Alexander De Croo het voorwoord om de boodschap kracht bij te zetten. Volgens de makers resoneert de boodschap nog onvoldoende bij veel bedrijven. Als we de CO2-uitstoot niet beperken, gaan we nochtans naar een opwarming van meer dan 3 graden. "Dan wacht ons een sterk verhoogde zeespiegel, verdorde landbouwgronden en een grote migratie naar de polen van de aarde. Een onleefbare planeet", vervolgt Vermeulen. "Een onderneming als Unilever is een voorloper in duurzaamheid, maar we hebben niet alleen de kracht van die grote bedrijven nodig. Alle bedrijven zijn nodig om onze samenleving te hervormen en ons economische systeem te herstructureren." Wim Vermeulen wijst erop dat het economische systeem almaar meer kansen biedt om duurzaamheidsinitiatieven op grote schaal toe te passen. "Ioannis Ioannou vertelt dat in de documentaire", zegt hij. "De bedrijven die echt inzetten op duurzaamheid, presteren financieel significant beter op lange termijn. Voor de CEO's is het bijvoorbeeld ook belangrijk geworden om de klimaatopwarming mee te nemen in het risicomanagement. Doen ze dat niet, dan worden ze minder interessant voor investeerders. De waarde van een onderneming wordt niet meer alleen op puur financiële gronden bepaald, maar ook op basis van de scores voor milieu en maatschappij . Paul Polman draait het zelfs radicaal om: hij noemt de strijd tegen de klimaatopwarming een gigantische businesskans." Een voorbeeld van een bedrijf dat zijn bestaansreden vindt in de klimaatactie, is het Deense Too Good To Go. Met zijn app strijdt het sinds 2015 tegen voedselverspilling. Het is de voorbije jaren gegroeid als kool in Europa, en intussen is het ook actief in de Verenigde Staten. De app is een marktplaats waar handelaars voedsel aanbieden dat ze anders zouden weggooien. Gebruikers kunnen via de app voedsel of zelfs een volledige maaltijd bestellen tegen een lagere prijs, al weten ze vooraf niet altijd precies wat ze zullen krijgen. Too Good To Go kwam in maart 2018 naar België. Nu telt het platform bijna 4000 handelaars en iets meer dan 1,2 miljoen gebruikers. "In iets minder dan drie jaar hebben we in België 3,2 miljoen maaltijden gered", zegt Franco Prontera, die de Belgische activiteiten aanstuurt. In The Decade of Action stelt CEO Mette Lykke heel duidelijk waar ze met Too Good To Go naartoe wil. "Ons doel is een wereldwijde beweging tegen voedselverspilling op gang te brengen. Binnen vijf jaar willen we een miljard maaltijden hebben gered." Tijdens de eerste lockdown zette het bedrijf SOS Patat op, zegt Franco Prontera. "Die campagne moest vermijden dat de aardappeltelers grote hoeveelheden zouden weggooien door de sluiting van de horeca. Voor volgend jaar werken we aan een project rond de houdbaarheidsdatum op producten." De app financiert zijn werking met een commissie per geredde maaltijd. Volgens Too Good To Go is minder voedselverspilling ook goed voor het klimaat. "De 3,2 miljoen geredde maaltijden in België staan voor 200.000 kilogram CO2-equivalent (CO2e) die niet voor niets zijn geproduceerd of die we niet opnieuw moeten uitstoten", zegt Franco Prontera. "Om de impact in te schatten: dat is het equivalent van 532 vluchten tussen Brussel en New York."