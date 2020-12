De consultant Accenture is een voorbeeld van een bedrijf dat de komende tien jaar actie onderneemt op het gebied van het klimaat. Het engageert zich voor de Belgian Alliance of Climate Action.

Afgelopen vrijdag sprak Bart De Ridder, managing director van Accenture Belux, zijn personeel toe om uit te leggen dat de ongeveer 1365 bedrijfswagens tegen 2025 allemaal elektrisch zullen zijn. Het bedrijf wil in dat jaar CO2-neutraal zijn. De impact op het klimaat van zijn vloot bedrijfswagens en vliegreizen aanpakken is daarbij essentieel. Om te vermijden dat het bij een voornemen blijft, is Accenture Belux is een van de 62 Belgische bedrijven die zich geëngageerd hebben voor The Belgian Alliance for Climate Action (Baca), die begin oktober werd opgericht. Het is een initiatief van The Shift, het Belgische netwerk voor duurzaamheid, en WWF België. Het helpt Belgische bedrijven om de wetenschappelijke doelen van het Science Based Targets Initiative (SBTi) te realiseren. Dat werd opgezet door het World Resources Institute, VN Global Compact en het WWF om bedrijven te leiden in de richting van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met dat akkoord verbinden 195 landen zich ertoe de klimaatopwarming zeker onder 2 graden te houden en te streven naar 1,5 graden. Onder meer Spadel, bpost, AB InBev, UCB en Proximus behoren tot de meer dan duizend bedrijven wereldwijd die al concrete SBTi-doelen hebben geformuleerd. Die zijn te vinden op het internetplatform van het initiatief. De Belgische bedrijven die zich engageerden voor The Belgian Alliance for Climate Action, verbinden zich ertoe binnen het jaar hun eigen SBTi-doelen te formuleren. Daarna hebben ze twee jaar om die te bereiken. Het initiatief is niet vrijblijvend. Er zijn strikte criteria, de bedrijven worden opgevolgd en om het resultaat te laten valideren moeten ze een paar duizenden dollars betalen. Voor kmo's is dat tarief wel lager. Er is een aanpak per sector, zegt Antoine Lebrun, de directeur van WWF België: "Het CO2-budget wordt verdeeld over de sectoren. Bedrijven krijgen vervolgens een traject voorgelegd. Een van de uitdagingen voor ons wordt ervoor te zorgen dat ook kmo's zich engageren. Nu doen vooral grote bedrijven mee." Accenture Belux moet zijn doelen officieel nog registeren, maar De Ridder kent ze al uit het hoofd. "Tegen 2023 moet alle energie die we gebruiken hernieuwbaar zijn, tegen 2025 willen we CO2-neutraal zijn en geen afval meer produceren. We willen ook mee het probleem van de waterbevoorrading oplossen." "Eén bedrijf kan de wereld niet veranderen, maar we willen wel een voortrekkersrol spelen", vervolgt De Ridder. "Het gaat om een mindset. Zolang je duurzaamheid ziet als iets naast je activiteit, ben je verkeerd bezig, het moet in je genen komen te zitten. Als je geen verantwoordelijk bedrijf wordt, raak je out of business." Voortaan zullen de medewerkers van Accenture, dat al een klimaatneutraal kantoorgebouw heeft in Brussel, dus kunnen kiezen tussen elektrische bedrijfswagens en mogen ze niet meer vliegen voor het werk naar bestemmingen die in 3,5 uur bereikbaar zijn met de trein. "We kiezen steeds meer voor mobility as a service om het gebruik van de salariswagen te ontraden", zegt De Ridder. "111 mensen gaven hun wagen op in ruil voor een combinatie van fietsleasing, treinabonnement en andere diensten." Volgens zowel Bart De Ridder als Antoine Lebrun doet België er goed aan te versnellen om zijn doelen te halen. Ze verwijzen allebei naar Pacte, een actieplan van de Franse regering voor de groei en de transformatie van de economie, waarvan duurzaamheid een van de pijlers is. "We lopen achter op Frankrijk", zegt De Ridder.Antoine Lebrun vult aan: "Kijk naar het energiebeleid in België. Het wetgevende kader voor de kernuitstap is er al zeventien jaar, maar we zijn nog altijd aan het praten over hoe we het uitgevoerd krijgen."