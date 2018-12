Belastingoorlog in Frankrijk: dit zijn de motieven van de gele hesjes

6 miljoen keer. Zo vaak is het Facebook-filmpje van Jacline Mouraud al bekeken sinds het midden oktober online kwam. In de video richt de 51-jarige Bretonse un petit mot aan de Franse president Emmanuel Macron. Ze heeft het moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen en ergert zich dood aan de sterk gestegen brandstofprijzen. Die zijn in 2,5 jaar met 34 procent toegenomen. "Wat doet u met dat geld, meneer Macron?" vraagt ze. Het filmpje was de aanzet voor de brede Franse protestbeweging van de gilets jaunes of gele hesjes. Die kende op zaterdag 17 november een hoogtepunt, toen zo'n 300.000 Fransen wegen en kruispunten bezetten. In de dagen erna bleven ze actief, zij het minder intensief. Op zaterdag 24 november volgde een grote betoging in Parijs.

