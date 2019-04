De economische en sociale recepten die Mechelen uit het slop hebben gehaald, worden de komende jaren het best ook Vlaams en federaal opgediend, zegt burgemeester Bart Somers. Werk is volgens het Vlaamse Open VLD-kopstuk de beste manier om uit de armoede te geraken.

Bart Somers kwam de voorbije jaren meestal in het nieuws als burgemeester van Mechelen, maar de Open VLD'er is ook de fractieleider van zijn partij in het Vlaams Parlement en dus een bevoorrechte waarnemer van het beleid van de Vlaamse regering. Als Vlaamse lijsttrekker voor Open VLD in Antwerpen verdedigt hij de regering-Bourgeois, ook al was het geleverde werk niet altijd zichtbaar. "Vlaanderen voerde nochtans een dynamisch beleid", oordeelt Somers. "De rekeningen zijn op orde en er is een begrotingsevenwicht. Deze regering was een investeringsregering, getuige de miljoeneninjecties in scholen, welzijn en wegen. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling was nog nooit zo groot. En dat allemaal zonder de belastingen te verhogen. Meer nog, de federale taxshift is doorgetrokken op Vlaams niveau, wat goed was voor 600 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft de belastingen op erfenissen verlaagd. Het tarief van 65 procent was een onteigening. De schenkingsrechten daalden, net als de registratierechten, wat wonen goedkoper maakt. Vlaanderen heeft zijn fiscale instrumentarium eindelijk gebruikt."

