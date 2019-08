Robert Lighthizer leidt het Amerikaanse onderhandelingsteam in de handelsoorlog met China. Dat de oorlog alleen maar escaleert, mag niet verwonderen. Lighthizer is al net zo'n hardliner als zijn baas, Donald Trump.

Misschien was het dan toch niet zo'n goed idee een protectionist als Robert Lighthizer een handelsoorlog met China te laten beslechten. De handelsgezant van president Donald Trump is er dan wel in geslaagd NAFTA te redden - het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico - de Chinezen heeft hij nog steeds niet over de brug gehaald. Het ziet er zelfs naar uit dat de handelsoorlog nog jaren kan duren. Vorige week kondigde Trump nog maar eens nieuwe douaneheffingen op Chinese goederen aan, waarop China antwoordde met een devaluatie van zijn munt en een verbod voor overheidsbedrijven om Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. Waarop de VS dan weer China als een muntmanipulator bestempelden. Zo kunnen we nog lang bezig blijven.

...