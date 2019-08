Econoom Erik Joly: 'China hanteert het valutawapen'

De Chinese munt, de yuan, is voor het eerst onder de wisselkoersgrens van 7 yuan voor 1 dollar gegaan. Daarmee breit China een nieuw hoofdstuk aan de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De vraag is of die zal uitmonden in een valutaoorlog. Volgens Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN-AMRO private bank, is de eerste aanzet gegeven.

valutaoorlog © reuters

Is dit het begin van een wisselkoersconflict? ERIK JOLY. "Het is net iets te vroeg om van een volwaardige valutaoorlog te spreken, maar de eerste aanzet is gegeven. Het is wel duidelijk dat China ermee wil terugslaan. Extra invoerheffingen op Amerikaanse importgoederen zijn slechts een beperkte mogelijkheid. De VS importeren meer Chinese goederen dan vice versa, dus speelt China de valutakaart. Het is wel een serieuze waarschuwing."

...

