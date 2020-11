"Door de poststemmen wordt het sowieso een overwinning door het gaatje, voor wie ook", zegt David Neyskens, een Vlaamse Amerika-watcher die dicht bij de Republikeinen staat. Hij ziet wel een duurzame verschuiving in het Amerikaanse electoraat: de lage en een deel van de middeninkomens met een baan hebben definitief het trumpisme omarmd.

Groot was de verbazing toen Donald Trump op de verkiezingsnacht verklaarde dat hij de presidentsverkiezingen in de VS had gewonnen, en er moest gestopt worden met het tellen van de poststemmen en hij eventueel naar het Hooggerechtshof zou stappen om zijn gelijk te halen. "Let op, Trump heeft niet gezegd dat de stemmen die binnen zijn niet meer mogen worden geteld. Wel dat er geen nieuwe poststemmen meer mogen bijkomen de komende dagen. Dat is een verschil." Dat zegt David Neyskens, een Vlaming die dicht bij de Republikeinen staat en regelmatig over de VS publiceert op de Doorbraak.be en op de website van de VRT. "De Republikeinen waren al lang bang dat een goed resultaat de avond zelf zou tenietgedaan worden door postzakken met stembrieven die overal zouden opduiken. Die procedure van stemmen per brief had men vroeger moeten beëindigen. Met bijvoorbeeld een deadline op 25 oktober. Dan zou er geen discussie zijn. Je weet dat dit in een gepolariseerde campagne tot problemen zal leiden. Nu, Trump heeft het veel beter gedaan dan iedereen gedacht had. Het zal door het gaatje zijn, wie er ook wint", zegt Neyskens woensdagmiddag.DAVID NEYSKENS. "Biden hoopte op Florida en was optimistisch. Dat is mislukt. Kijk naar Miami-Date County, waar veel hispanics en zwarten wonen: Trump heeft daar 200.000 stemmen meer gehaald dan de vorige keer. Die mensen vinden dat de Democratische partij te veel naar links is opgeschoven. North Carolina was ook een strijdstaat. Ik zie dat Trump die staat wint met 1,4 procent voorsprong. De Democratische dijkbreuk lukte niet in het zuiden, en dus moet Biden hopen op de rust belt-staten als Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. In Pennsylvania had Trump op de verkiezingsavond een stevige voorsprong met 54à 55 procent. In Wisconsin lijkt het zeer nipt te worden. De poststemmen zullen toch het verschil kunnen maken, maar niet in elke staat die nog open ligt."NEYSKENS. "Een anekdote: een aantal counties in Zuid-Texas behoren tot de armste streken van de VS. Het gemiddelde inkomen is er 7000 dollar per jaar. Daar wonen veel hispanics. In 2016 won Hillary Clinton in die kiesdistricten met 60 procentpunt verschil. Nu is de voorsprong van Biden amper 5 procentpunt. Het toont aan dat er een sociologische verschuiving in het electoraat is geweest. De Republikeinen zijn de partij van de werkende klasse geworden, vooral de lage en middeninkomens. Ze hebben het trumpisme omarmd. Donald Trump is geen ongeluk van de geschiedenis. De Democraten zijn de hoogopgeleiden, de stedelijke elites aan de Oost- en Westkust, en een deel van de minderheden. Dat was vroeger anders, toen waren de Republikeinen de partij van de elite en de Democraten de arbeiderspartij. We schrijven momenteel geschiedenis. Zo'n omwenteling gebeurt om de zoveel tijd in de VS. In de jaren 60 zorgde de Republikein Barry Goldwater voor een revolutie door het Zuiden los te weken bij de Democraten."NEYSKENS. "De belastingverlagingen die Trump in zijn eerste jaren heeft doorgevoerd, kwamen ook de lagere middenklasse ten goede. De reële lonen stegen, ze konden hun schulden wat afbetalen, een nieuwe auto kopen. Corona heeft dat onderbroken. Zonder de pandemie had Joe Biden overigens geen kans gehad. Wat corona betreft: het virus heeft zwaar toegeslagen in de VS, maar de mensen willen dat achter zich laten. De sterke score van Trump in Michigan komt volgens mij deels door de strenge lockdown die de gouverneur heeft opgelegd. Alles moest bijna een half jaar op slot en veel mensen hebben er hun baan verloren."NEYSKENS. "Het ziet ernaar uit dat dit hem staten als Pennsylvania zal kosten. Op een debat zei hij niet tegen fracking te zijn, en Trump repliceerde dat hij een bandopname had waarin Biden iets anders zei. Dat werd op het internet gegooid. Trump voorspelde dat dit honderdduizenden banen zou kosten. Hij gebruikte dat argument ook op zijn meetings. Die rally's worden in Europa zwaar onderschat. Op bepaalde plaatsen kwamen 58.000 mensen naar een politicus luisteren. Ik zie dat hier niet gebeuren. De Trump-achterban is zeer trouw en gemotiveerd. En die discussie over fracking is optimaal uitgespeeld. Wie beweerde dat Trump een leugenaar was, kreeg als antwoord dat Biden dat ook was.NEYSKENS. "Geen van de twee zal graag zijn nederlaag openlijk toegeven. Het is wachten op de definitieve resultaten. Trump heeft de zege geclaimd. John Podesta, die in 2016 campagneleider was van Hillary Clinton, heeft Biden deze zomer op het hart heeft gedrukt dat hij op geen enkel moment zijn nederlaag mocht toegeven. Bij de Democraten zie ik al dat de Alexandra Ocasio-Cortez kritiek uit op de campagne van Biden. Zij behoort tot de linkerzijde van de partij. Maar was iemand van die flank Democratisch kandidaat geworden, dan had die tegen Trump geen kans gemaakt. Dat Biden de vier jaar uitdoet, is volgens mij niet realistisch. En zijn running mate Kamala Harris is niet graag gezien in de partij. Te opportunistisch.NEYSKENS. "De Democraten in het Huis van Afgevaardigden kunnen het een Republikeinse president zeer moeilijk maken in zijn binnenlands beleid. Wat zeer interessant is, is dat de Republikeinen het in de Senaat beter hebben gedaan dan verwacht. Neem Maine, waar de Republikeinse Susan Collins tegen alle peilingen in wint. Michigan stuurt de Afro-Amerikaan John James naar de Senaat, een rijzende ster in de Republikeinse Partij.