Ook zo vroeg opgestaan om vast te stellen dat de VS nog geen nieuwe president hebben? U bent niet alleen. Het is 'too close to call' zoals dat heet. De kans is groot dat dit de rest van de dag zo blijft. En misschien zelfs langer. Wat we wel weten, is dat het zal afhangen van een handvol strijdstaten en dat het ook daar een hele nipte race wordt.

Dat was opnieuw niet voorspeld. Het betekent dat de opiniepeilers, net zoals in 2016, met serieuze foutenmarges zitten. Het betekent ook dat de zittende president niet is afgestraft. Hij kan nog verliezen, maar hij is niet weggehoond door de Amerikaanse kiezer. Hij wordt niet massaal de rug toegekeerd om zijn ruwe, confronterende stijl. Hij wordt niet afgemaakt voor de manier waarop hij het coronavirus heeft aangepakt. Een kwart miljoen doden of niet. Ontkenningsgedrag of niet. Veel Europeanen begrijpen dat niet. Maar zijn beleid en zijn stijl hebben dus wel degelijk grond geraakt en heel veel mensen opnieuw overtuigd. Wat het resultaat straks ook is, het is een nieuwe les in nederigheid voor al wie verslag uitbrengt over de Verenigde Staten, de Amerikaanse media in de eerste plaats. Verder lijkt het alsof de 'hakken-in-het-zand'-mentaliteit van veel Amerikanen bevestigd wordt. Er zijn natuurlijk lokale verschuivingen van stemmen, maar veel mensen zitten toch vast in hun eigen gelijk. Je zit in een kamp en je blijft er zitten. Die diepe verdeeldheid, tot bij de nieuwszenders toe, is een groot probleem. Er is een politiek wonderkind nodig om dat land ooit weer te verenigen. Wat op dag 1 altijd ondersneeuwt, zijn de resultaten voor het Congres. Daar lijkt het erop dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden houden, maar de Senaat niet veroveren. Wie ook president wordt, moet regeren met verdeelde kamers. Dat is minstens voor twee jaar een blok aan het been. Of een corrigerende factor voor al te merkwaardig beleid, zo u wil. Maar voor de economie is dat geen goed nieuws. Het zal een belangrijke factor zijn in de discussie over nieuwe stimuli voor de Amerikaanse economie. De nipte strijd voor het Witte Huis zal de verliezers allicht nog fanatieker maken en de gesprekken nog moeilijker. Onzekerheid over nieuwe stimuli zal wegen op de beurs, op de heropleving van de Amerikaanse economie en uiteraard ook op de wereldeconomie. Ten slotte nog één ding. Eén keer in de vier jaar zit een mens toch met grote verwondering te kijken naar die verkiezingsnacht. De manier waarop die resultaten binnen komen, is en blijft zo vreemd en archaïsch voor de leidende democratie van de wereld. Zeker nu, met die gigantische aantallen 'early votes'. Uiteraard heeft dat alles met de enorme schaal van dat land te maken en de grote verschillen tussen staten, counties en wijken. Als je het even op België projecteert: ook hier voorspel je geen zetelverdeling in de stad Antwerpen op basis van de stemmen uit Herentals en Jodoigne. Wachten dus. Hopen dat de beste mag winnen. Hopen dat we het snel weten en dat iedereen het resultaat zal respecteren.