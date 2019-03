ACV en ACLVB keuren loonakkoord goed

De christelijke (ACV) en liberale (ACLVB) vakbond hebben het ontwerp van loonakkoord goedgekeurd. Het is nu wachten op de socialistische vakbond ABVV.

Dinsdagmorgen heeft het ACV het ontwerp van het loonakkoord goedgekeurd met 65 procent van de stemmen. Tegen de middag raakte bekend dat ook de liberale vakbond ACLVB het licht op groen zet met 75,5 procent van de stemmen.

Bij de liberale vakbond gaf wat in het ontwerp van akkoord is bereikt over de landingsbanen en de versoepeling van de SWT-regels de doorslag. Wel dringt de vakbond aan op een aanpassing van de huidige loonwet. Die zorgt immers voor te weinig loonmarge. 'Zonder aanpassing van de loonwet zijn in de toekomst geen interprofessionele akkoorden meer mogelijk', aldus voorzitter Coppens.

Eind februari bereikten de sociale partners een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar. De voorbije weken raadpleegden de verschillende bonden hun achterban.

Ook het ABVV stemt dinsdag over het ontwerp. De werkgevers keurden het ontwerp eerder al goed.

Vooral de stemming bij de socialistische vakbond ABVV dreigt nipt te worden. Zonder akkoord van één van de drie bonden is er geen interprofessioneel akkoord en ligt de bal in het kamp van de regering. In 2015 was dat ook al het geval. Toen nam de regering het ontwerp van loonakkoord over. Vandaag is er een minderheidsregering in lopende zaken. Het is niet meteen duidelijk hoe het dan verder moet.