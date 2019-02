Vakbonden spelen hoog spel: geen loonnorm meer, dan ook geen indexering

Het 'neen' van de vakbonden tegen de reële loonstijging van 0,8 procent voor de komende twee jaar zat eraan te komen. ACV-voorzitter Marc Leemans zegt al maanden dat een consistente stijging van de brutolonen dringend nodig is omdat de koopkracht onder druk staat. De cijfers van het Planbureau (+3,7% in 2018-2019), de Nationale Bank (+2,1% in 2019), of recentelijk nog KBC (2,2% in 2019) over de stijging van het beschikbaar inkomen werden daarbij gemakkelijkheidshalve terzijde geschoven. ABVV-voorzitter Robert Vertenueil loste begin januari een schot voor de boeg. Hij bepleitte een loonmarge van 1,4 procent. Dat cijfer haalt de ABVV-topman uit een rapport van het Planbureau. Dat voorspelde een loonstijging in de buurlanden van 4,8 procent en een indexering in België voor de komende twee jaar van 3,4 procent. Het verschil tussen beide is 1,4 procent. Maar dat was nog voor de nieuwe cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) gepubliceerd werden. De CRB stelt een loonnorm van 0,8 procent voor.

