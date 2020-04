De luchthaven van Zaventem heeft Brussels Airlines nodig, zegt Trends-redacteur Wolfgang Riepl.

Een luchthaven is pas een volwaardig luchthaven met een eigen sterke luchtvaartmaatschappij. Zaventem heeft Brussels Airlines dus nodig. Overheidssteun moet vandaag kunnen, want het coronavirus treft de hele luchtvaartsector.

In een vrije markt kiezen luchtvaartmaatschappijen in theorie voor de optimale luchthaven. Brussels Airport moet dan beter scoren dan Frankfurt en Schiphol, want het potentieel rondom Zaventem is groter dan rondom die twee Europese topvijfluchthavens. Brussel is na Washington de belangrijkste politieke en diplomatieke hoofdstad ter wereld. Nationalistische belangen doorkruisen die mooie theorie. Voor Lufthansa en de Duitse regering is de uitbouw van de luchthavens van Frankfurt en München cruciaal. KLM en de Nederlandse regering redeneren net zo als het over Schiphol gaat.

Zonder Brussels Airlines wordt Zaventem een veredeld metrostation.

Gelukkig heeft Zaventem nog Brussels Airlines, een luchtvaartmaatschappij met veel kennis en ervaring in Afrika. Zij maakt dat Zaventem een volwaardig knooppunt is, met intercontinentale verbindingen naar bijvoorbeeld Noord-Amerika. Zonder Brussels Airlines dreigt een scenario waarin passagiers alleen via een ommetje - Frankfurt, Parijs of Schiphol - intercontinentaal vliegen. Zaventem wordt dan een veredeld metrostation.

Brussels Airlines neemt bovendien veel vracht mee. Een derde gaat mee in de buik van de passagierstoestellen. Hoe cruciaal die vluchten zijn, toont de coronacrisis aan. In allerijl werden extra vluchten, vaak met oudere vrachtvliegtuigen, ingelast voor de aanvoer van belangrijke onderdelen.

Door de crisis zullen veel bedrijven vet wegsnijden, ook Brussels Airlines. Maar daarom moeten we nog geen kruis maken over de levensader voor Zaventem.

