Wouter De Geest (Voka-voorzitter): 'We moeten weg van de cultuur van zelfgenoegzaamheid'

Bij zijn aantreden als Voka-voorzitter wijst Wouter De Geest op een aantal recente positieve beleidsmaatregelen, zoals de taxshift en de verlaging van de vennootschapsbelasting. "Dat geeft zuurstof aan de bedrijven en die zetten dat om in banen. Maar het is jammer dat men op dat elan niet doorgaat. We zijn nu zes maanden voor de verkiezingen. Stel u voor dat men in een bedrijf zes maanden lang geen beslissingen neemt. We moeten weg van die cultuur van zelfgenoegzaamheid. Met lede ogen zie ik aan hoe ons land jaar na jaar op internationale rankings wegzakt. Dat wordt door sommigen weggeredeneerd, maar het beeld bevat zowel aangename als minder aangename dingen. België staat in infrastructuurinvesteringen op ...