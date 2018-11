Wouter De Geest (BASF): 'We moeten de mensen geen angst aanjagen'

Drie vragen aan Wouter De Geest

Hoe kijkt u naar de Antwerpse chemiecluster?

WOUTER DE GEEST. "We hebben nu een overheid die de chemische industrie meer in haar hart sluit dan dat in het verleden het geval was. Wij voelen dat chemie gezien wordt als een van de belangrijkste industrieën, waardoor faciliterend gewerkt wordt voor vergunningen, en veel meer dan vroeger met ons gepraat wordt over welke infrastructuur nodig is om het clusterconcept te versterken."

Welke pijnpunten ziet u nog voor de industrie in het algemeen?

DE GEEST. "Mobiliteit is een van de grootste. Hoe komen mensen naar hun werk, en hoe veilig kan het? Een tweede is onze energiebevoorrading. We moeten discussiëren over leverzekerheid. Je zou denken dat dat iets van de vorige eeuw is, maar ook in deze eeuw zijn we weer heel sterk bezig met de vraag of we wel stroom zullen hebben. En dan is er de competitiviteit. Ik zal erop blijven hameren dat die dingen essentieel zijn voor onze industrie."

Hoe goed draaien uw installaties?

DE GEEST. "De bezettingsgraad van ons productieapparaat is in 2018 ongeveer 90 procent. Dat is zeer hoog, en daar ben ik heel gelukkig mee. Dat is het resultaat van jarenlang consequent werken op de betrouwbaarheid van installaties. De digitalisering speelt daarin een grote rol. Daarnaast doen we steeds meer inspectiewerken met slimme robots en drones. Het is mijn droom dat niemand nog in een afgesloten ruimte zoals een tank of pijplijn moet gaan, zodat we veilig kunnen werken. We werken ook aan vernieuwende concepten in logistiek om tegemoet te komen aan mobiliteitsproblemen voor truckers. En weldra zullen onze machines dankzij sensoren melden wanneer ze onderhoud nodig hebben. BASF Antwerpen staat daarin al heel ver, maar het zal nog verder gaan."

Wat doet het bedrijf?

BASF Antwerpen, met zijn 53 productie-installaties het grootste chemiebedrijf van het land, produceert zowel basischemie als gespecialiseerde chemicaliën, kunststoffen, voor- en veredelingsproducten voor onder meer de auto-, bouw-, farma-, textiel- en voedingssector, en voor de productie van papier, lederwaren en sportschoeisel.

Vandaar de keuze

Sinds hij in 2007 CEO van BASF Antwerpen werd, heeft De Geest haast onvermoeibaar gevochten voor de toekomst van de chemie, en bij uitbreiding van het hele industriële weefsel in ons land. Het voorzitterschap van de werkgeversfederatie Voka is dan ook een kolfje naar zijn hand. Intussen slaagde de welbespraakte jurist en dossiervreter met brio in zijn missie om nieuwe investeringen voor de Antwerpse vestiging in de wacht te slepen, hield hij de sociale dialoog intact en zorgde hij in 2018 opnieuw voor productie- en winstcijfers die flirten met het record.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"Voor BASF Antwerpen de aankondiging van investeringen op de site, die weer naar pieken gaan", zegt De Geest. "Terwijl vorig jaar 167 miljoen werd geïnvesteerd, zitten we in 2018 ver boven 200 miljoen. We investeren opnieuw in onze stoomkraker en bouwen een tweede ethyleenoxidefabriek. Anders gezegd: BASF Antwerpen groeit, wat zich ook vertaalt in werkgelegenheid. Dit jaar zullen we 250 nieuwe medewerkers hebben aangeworven. En in onze digitalisering, voorbereid in 2016 en 2017, zijn we in 2018 naar de implementatiefase gegaan."

De belangrijkste uitdaging

"Hoe gaan we hier transities managen? Binnen BASF heb ik er vertrouwen in dat we zulke transities, zoals naar digitalisering of naar anders en langer werken, kunnen managen. Dat kan ik doen in een sociale dialoog. We moeten mensen geen angst aanjagen. Het enige dat ik vraag aan de overheid is te zorgen voor voldoende rechtszekerheid. Ik maak me wel zorgen als ik kijk naar de macro-economische transities die moeten gebeuren, zoals voor energie of de pensioenen."