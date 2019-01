William De Vijlder (BNP Paribas): 'Een nieuwe crisis zal door mensenhanden gemaakt zijn'

Ondanks de groeivertraging zou 2019 opnieuw een goed jaar moeten worden voor de economie. Tenzij de politieke onzekerheid het dipje aanblaast tot een echte crisis. Maar groei is niet de grootste zorg van William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas. "Hoe houden we voldoende mensen aan het werk? Dat is het echte debat."