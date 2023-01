'Technologie pakt ons altijd in snelheid en wordt door nozems gebruikt', stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Taalrobots zoals ChatGPT zullen voor enorme productiviteitswinsten zorgen, maar we mogen de nadelen niet uit het oog verliezen. Taalrobots die coherente teksten genereren, zullen een turbo zetten op de cybercriminaliteit en op de manipulatie van de publieke opinie.

De Amerikaanse econoom Tyler Cowen noemde de verkiezing van Donald Trump ooit het leergeld dat we moesten betalen voor sociale media. De wereld likete erop los, maar was niet klaar voor een politicus die via sociale media de massa opzweept en alle aandacht opzuigt.

We zijn niet klaar voor ChatGPT.

Op een gelijkaardige manier zullen we moeten omgaan met de nadelen van ChatGPT en andere geavanceerde taalrobots. Ze zijn nog niet geavanceerd genoeg om een bedreiging te zijn voor veel kantoorjobs. Maar hun niveau is wel al hoog genoeg om ons om de tuin te leiden. Op dit moment verloopt de manipulatie van de publieke opinie via sociale media nog zeer amateuristisch. Een trollenfabriek, zoals Rusland die heeft, spamt sociale netwerken met bijna identieke berichten en valse profielen. Met taalrobots zullen de trollenfabrieken de berichten gevarieerder kunnen maken en de profielen meer realistisch doen lijken. Cybercriminelen zullen met taalrobots betere phishingberichten kunnen maken.

De Europese Unie werkt aan regels die het ethisch gebruik van artificiële intelligentie moeten verplichten, maar dat is al niet gelukt met dynamiet, elektriciteit of wat dan ook. Technologie pakt ons altijd in snelheid en wordt door nozems gebruikt. We zullen nog meer achterdochtig moeten zijn over onze informatie. De polarisering en het fake news op sociale media tonen dat we voor een zeer lastige leercurve staan.

