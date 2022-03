De sancties tegen Rusland stapelen zich op. De impact van die boycot gaat verder dan hogere prijzen aan de pomp. De landen die sancties opleggen, riskeren economisch in hun eigen vlees te snijden als de import uit Rusland opdroogt.

Rusland exporteerde vóór de sancties voor ruim 405 miljard dollar. Die inkomstenstroom kwam niet alleen van gas en aardolie. Vanzelfsprekend zijn ruwe aardolie (123 miljard dollar), geraffineerde aardolie (66,2 miljard) en aardgas (26,3 miljard) voor de Russische staatskas een cruciale inkomstenbron. Andere grondstoffen leveren voor Rusland misschien minder op, maar het land is wel 's werelds grootste exporteur van tarwe (8,12 miljard dollar), ijzeren halffabrikaten (6,99 miljard), nikkel (4,03 miljard) en meststoffen op basis van stikstof (3,05 miljard). De Russische tarwe gaat vooral naar Noord-Afrika. De tarweprijs is sinds de invasie in Oekraïne met ruim 50 procent gestegen. Dat komt ook doordat Rusland en Oekraïne samen bijna een derde van de tarwe in de wereld produceren. De uitvoer gebeurt normaal via de havens aan de Zwarte Zee, maar die liggen nu in oorlogsgebied. De prijs van nikkel, dat onder andere gebruikt wordt in batterijen van elektrische auto's, zit ook fors in de lift. De jongste twee weken werd het metaal dubbel zo duur. De London Metal Exchange legde daarop de nikkelhandel zelfs stil. Ook onze boeren zullen de gevolgen van de sancties voelen. Europa is een belangrijke afnemer van Russische kunstmeststoffen. De prijzen daarvoor waren al hoog, maar als reactie op de aangekondigde sancties, wil Rusland de export van kunstmeststoffen naar Europa stopzetten.