Hun gouden olympische medailles zullen Nina Derwael en Nafi Thiam geen windeieren leggen. Maar een olympische bekroning is daarom niet doorslaggevend voor kandidaat-sponsors. "Die zijn nog veel meer op zoek naar uitstraling", zegt Bob Verbeeck, de CEO van het sportconcern Golazo.

Hoe groot de impact van de Olympische Spelen op een atleet kan zijn, weet Bob Verbeeck goed. In 1984 bereikte hij de halve finale van de 5000 meter op de Spelen in Los Angeles. Nadien bouwde hij Golazo uit tot een Europees sport- en gezondheidsimperium. Golazo is vooral een organisator van sportevenementen, maar het is onder meer ook actief in de begeleiding van atleten zoals Nina Derwael, die in Tokio goud veroverde. Het levert haar, en gouden zevenkampster Nafi Thiam, een premie van 50.000 euro op. Maar daar houdt het niet op, want olympisch goud is voor individuele sporters een financiële voltreffer. "Voor een gymnaste als Nina maakt dat het verschil tussen na de sportcarrière al of niet een spaarpot hebben", zegt Verbeeck. "In een normale periode van vier jaar tussen twee Olympische Spelen kan zo'n gouden medaille een verschil van 1 miljoen euro bruto betekenen. Daar hou je 500.000 à 600.000 euro van over."

Actes de présence zijn eerder uitzonderlijk. Voor Tokio had Derwael al zowat vijftien commerciële deals lopen, waarvan sommige eenmalig, en andere voor meerdere jaren. Nu de Spelen achter de rug zijn, herschudt de gouden medaille de kaarten. De meeste akkoorden liepen af en worden heronderhandeld. Veel bedragen zullen de hoogte ingaan. Golazo zit deze week samen met Derwael en haar entourage om de commerciële kansen voor de komende jaren te bespreken. "De voorstellen om met Nina samen te werken, stromen sinds die gouden medaille niet meteen binnen. Zo werkt het niet", merkt Verbeeck op. "Het zou ook niet veel zin hebben. Wij werken vooral proactief. Wij bekijken welke merken goed passen bij Nina, en hoe die merken kunnen inspelen op haar. Die contacteren we zelf. Daarna zetten we een programma op waar Nina zich goed bij voelt", aldus Verbeeck, die opmerkt dat alle toppers worden begeleid door een sportmarketingbureau. Het zoeken naar sponsors, het opvolgen van de commerciële afspraken en het beheer van de portretrechten huizen bij Golazo Personalities. "Een kleine maar belangrijke afdeling, omdat we atleten die we begeleiden nadien blijvend willen betrekken bij het bedrijf", zegt Verbeeck. Zo heeft Golazo de Kim Clijsters Academy uitgebouwd, samen met de voormalige tennisster. Met veldrijder Sven Nys werd een cyclocrossacademie opgericht, en de wielerploeg Baloise-Trek Lions, die Nys leidt, is een onderdeel van Golazo. Christophe Impens, de voormalige Belgische recordhouder op de 1500 meter, leidt het professioneel wielrennen en de commerciële cel, ex-cyclocrosser Erwin Vervecken is verantwoordelijk voor cyclocross en mountainbike-evenementen, terwijl 400 meterloper Cédric Van Branteghem directeur atletiek is. Ook olympische turnfinaliste Aagje Vanwalleghem werkt bij Golazo. Verbeeck stelt dat een gouden medaille zeker niet de enige overweging is voor kandidaat-sponsors. "Het palmares is belangrijk, maar sponsors zijn nog veel meer op zoek naar uitstraling. Daarin scoort Nina onwaarschijnlijk sterk. Ik vind ook dat Noor Vidts (vierde op de zevenkamp, nvdr) die uitstraling heeft. Zij heeft bijna geen commerciële partners, maar ik ben ervan overtuigd dat er mogelijkheden voor haar zullen komen." Dat olympisch goud wordt behaald in een coronajaar, doet kandidaat-sponsors overigens niet aarzelen. "Wij zien geen vermindering van de interesse van bedrijven in sport, en er was geen knip in de budgetten, met uitzondering misschien van de eerste twee maanden van de pandemie vorig jaar." Wel is het winstpotentieel van een gouden medaille niet in elke sporttak even gemakkelijk aan te boren. "Zwemmen, gymnastiek of zeilen zijn daarvoor de moeilijkste sporten", legt Verbeeck uit. "Atletiek is gemakkelijker, omdat daar hogere startgelden en premies zijn. In een Diamond League-meeting krijgt een atleet al snel 10.000 dollar voor een overwinning. In de seizoensfinale is dat 60.000 dollar. Een atleet kan jaarlijks heel wat meetings doen." Al geldt dat iets minder voor Thiam. "Zevenkamp heb je niet op veel meetings. Nafi, die wij niet vertegenwoordigen, is natuurlijk wereldtop. Maar haar belangrijkste bron van inkomsten is het contract met haar sportpartner Nike, die atletiek al lang op redelijk indrukwekkende manier steunt. Dat oprichter Phil Knight uit de atletiek komt, heeft daar veel mee te maken." Zeker ook na het afscheid als topsporter kunnen atleten profiteren van hun gouden medaille. "Voor Nina kan het interessant worden na haar carrière", aldus Verbeeck. "Dankzij goud heeft ze meer mogelijkheden om ergens te gaan spreken, omdat de sportieve kalender niet meer in de weg staat." Maar lang niet elke atleet gaat die toer op. "Iemand als Tia Hellebaut (winnaar van goud in het hoogspringen in Peking in 2008, nvdr) haalt meer voldoening uit het runnen van een atletiekacademie met jonge kinderen." Een dankzij olympisch goud gevulde spaarpot betekent niet dat een atleet nooit financiële zorgen zal kennen. "Uiteraard moeten zij na hun sportcarrière nog om den brode gaan werken. De meesten stoppen met topsport op 30 à 35 jaar, sommigen uitzonderlijk op 40. Dan heb je nog 27 of 30 jaar werken tegoed. Het zou ook niet logisch zijn dat iemand die het grootste stuk van zijn of haar leven nog voor de boeg heeft, niet meer moet werken", vindt Verbeeck. Met de stelling dat goud alles verandert, gaat hij wel akkoord, tenminste als het gaat over prestige en levenservaring. "Ik heb deelgenomen aan de Spelen, en dat is een hoogtepunt in mijn leven, met onuitwisbare herinneringen die van goudwaarde zijn. Dat heeft zich niet geuit op mijn bankrekening, maar ik heb veel geleerd uit discipline, dagelijks trainen, het omgaan met nederlagen, het leren kennen van de wereld en het ontmoeten van mensen van allerhande culturen en rassen. Dat neem je mee in de rest van je leven."