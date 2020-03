Dertig jaar geleden richtte voormalig topatleet Bob Verbeeck zonder businessplan een sportconsultancybedrijfje op. Vandaag leidt hij met Golazo een Europees sport- en gezondheidsimperium dat groeit als kool en ambitieuze plannen koestert.

De sportondernemer Bob Verbeeck heeft dit jaar heel wat te vieren: hij wordt 60 en zijn bedrijf bestaat 30 jaar. Bovendien wordt het een goedgevuld sportjaar met de Olympische Spelen in Tokio en het Europees voetbalkampioenschap. Het zal volgens Verbeeck zorgen voor een extra positieve vibe voor de diverse takken van zijn groep. Die omvat vijf dochterondernemingen die zowat duizend sportieve evenementen per jaar organiseren, maar ook actief zijn in welzijn, corporate hospitality, advies, het coachen en testen van atleten en werknemers van bedrijven, en sportmarketing en media. Golazo heeft kantoren in zes Europese landen en in Kenia en Rwanda. Achter dat kluwen van activiteiten schuilt een klare bedrijfsmissie, legt Verbeeck uit. Wat doet Golazo? BOB VERBEECK. "We willen mensen doen bewegen, minstens 30 minuten per dag. Dat doen we vooral door de evenementen die we organiseren. Die staan voor ongeveer 50 procent van onze business en leveren bijna 60 miljoen euro omzet op. De tweede tak, Energy Lab, begeleidt particulieren en werknemers met welzijns- en trainingsprogramma's en apps om gezonder te leven. De bekendste toepassing is Start 2 Run, in Nederland Hardlopen met Evi geheten. Die app is anderhalf miljoen keer gedownload. Energy Lab, dat ruim honderd bedrijven begeleidt, groeit sterk en draait ruim 15 miljoen euro omzet. De derde tak levert strategisch advies aan bedrijven. In België heet die consultingafdeling Sportizon, in Nederland TripleDouble en in Engeland We Are Fearless. Samen zijn die goed voor 30 procent van onze activiteiten, of 30 miljoen euro. De vierde en kleinste tak is die van de media: gedrukte, maar vooral ook sociale media. We werken samen met Instagram, Facebook en LinkedIn om mensen te stimuleren om te bewegen. Die afdeling levert 5 procent van onze omzet, maar het is wel de katalysator voor de drie andere takken. Daarnaast begeleidt Golazo heel wat topsporters voor hun contracten, sponsordeals, media-aanpak en administratieve en juridische zaken." Hoe groot is het potentieel? VERBEECK. "Groot. De eerste 25 jaar focusten wij niet op groei. We deden gewoon ons ding in België, met goede activiteiten en een goede rendabiliteit. We waren nooit verlieslatend. We verbonden sportmerken en consumenten, en later organiseerden we ook evenementen. Pas in 2014 heb ik beslist dat we fors zouden groeien. Ik wil zien hoeveel mensen ik met dit bedrijf kan aansporen om te bewegen. Toegegeven, het is ook pas de laatste jaren duidelijk geworden waarmee we bezig zijn: we zijn eerder een preventief gezondheidsbedrijf dan een sportbedrijf. En ik bruis van ambitie. We hebben nog heel veel werk. De tijdsgeest is ons wel ontzettend goedgezind. (Diept een boek op van de neurowetenschapper Shane O'Mara, In Praise of Walking). O'Mara stelt dat je brein op non-actief staat als je zit. Mensen raken ervan overtuigd dat bewegen fantastisch is." Een wereldspeler worden, staat dat op uw bucketlist? VERBEECK. "Nee. Ik wil gewoon gezond groeien. Wij hebben geen schulden en varen een behouden koers. Ik heb ook nooit aan mezelf dividenden uitgekeerd. Alles blijft in het bedrijf. De meeste ondernemers vinden dat wel heel terughoudend, maar dan ben ik maar een behoedzame ondernemer." Wat is nog mogelijk? VERBEECK. "Enorm veel. Voor de groei van Golazo zetten we de komende vijf jaar sterk in op technologie. Neem het platform dat we met Energy Lab hebben ontwikkeld voor bedrijven. Je kan daarop inloggen met elke wearable (een slim elektronisch apparaat, zoals een smartphone, smartwatch of fitnesstracker, dat op het lichaam kan worden gedragen, nvdr). Wij sturen gebruikers uitdagingen, om hen te doen bewegen. We doen dat nu ook steeds meer in bedrijven. Zo maken werknemers van de bandenmaker Bridgestone daar gebruik van, en alle werknemers van Adecco wereldwijd. Maar het platform kan evengoed worden gebruikt door een gemeenschap of door inwoners van een stad. De toepassingen en de schaalbaarheid van het platform zijn gigantisch. Er is zoveel mogelijk met die data. Vijf jaar geleden dacht ik nog dat Energy Lab altijd een kleine activiteit zou blijven. Nu is hij al goed voor 15 procent van onze omzet. Als we dat volhouden, is Energy Lab weldra groter dan onze evenementendivisie." Wie zijn uw concurrenten? VERBEECK. "We hebben geen echte concurrenten. In het wielrennen bijvoorbeeld is ASO een grote speler. Maar ASO is vooral actief in professionele evenementen zoals de Ronde van Frankrijk, Luik-Bastenaken-Luik en Parijs-Roubaix. Wij hebben met dat soort bedrijven wel samenwerkingsverbanden. We organiseren bijvoorbeeld samen Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Roc d'Ardenne voor wielertoeristen. En samen met RCS Sport, de eigenaar van wedstrijden zoals de Ronde van Italië en Milaan-San Remo, organiseren we de Strade Bianche voor wielertoeristen. Maar wij pinnen ons niet vast op één sport. Een van onze belangrijkste nieuwe sporten is wandelen. We hebben vorig jaar een reeks van bijna vijftig wandelevenementen gelanceerd, die bijzonder succesvol zijn." Hoe gaat u te werk voor overnames? VERBEECK. "In de landen waar we actief zijn, zoeken we naar mogelijkheden om ons zo breed mogelijk te positioneren. Zo had ik net een gesprek met een grote aanbieder van obstakelwedstrijden, zoals wij hier in België de Spartacus Runs hebben. Als wij een evenement kopen, hebben wij daar de rechten op en dragen we ook alle risico's. In enkele gevallen organiseren wij voor een andere rechtenhouder. Zo is het Europees kampioenschap hockey, dat we vorig jaar in Antwerpen organiseerden, eigendom van de Internationale Hockeyfederatie. En volgend jaar organiseren we samen met Flanders Classics (de organisator van de Ronde van Vlaanderen en de Superprestige veldrijden, nvdr) het wereldkampioenschap wielrennen, dat eigendom is van de internationale wielerfederatie UCI." Welke overnamedoelwitten zoekt u vooral? VERBEECK. "Geen bedrijven die enkel actief zijn in competitiesport. Dat zit niet in ons DNA. We zoeken eerder richting technologie. Heel mooi zijn bedrijven als Zwift (een onlinetrainingsprogramma voor wielertoeristen, nvdr) en de fiets- en loop-app Strava. Maar voor zoiets is heel veel geld nodig ( lacht). We kunnen natuurlijk ook mikken op samenwerking met dat soort bedrijven. We hoeven niet per se altijd alles zelf te doen. We maken trouwens al gebruik van Strava en Zwift op onze platformen bij Energy Lab." Er komen almaar meer sportevenementen bij. Loopt u niet het risico van oververzadiging? VERBEECK. "Er wordt gezegd dat Golazo alomtegenwoordig is, maar met onze vijftig massalopen in België zijn we nog altijd een kleine aanbieder. Er zijn jaarlijks misschien enkele duizenden loopevents. En er zijn trends. Sommige evenementen hebben een beperktere levensduur. Neem de Color runs (waarbij lopers elke kilometer een wolk kleurenpoeder over zich heen krijgen, nvdr). Dat format kwam uit de Verenigde Staten, maar is hier bijna een stille dood gestorven. We hebben er nog eentje." U zet ook in op printmedia? VERBEECK. "We hebben in België en Nederland de magazines Running.be, Running.nl, Cycling.be en Grinta. Twee loopmagazines en twee fietsmagazines dus, met de bijbehorende websites. En we hebben in Nederland de belangrijke tak Arko Sports Media, met sportwetenschappelijke publicaties. Die gespecialiseerde printmedia doen het vrij goed. De losse verkoop neemt enigszins af, maar dankzij de abonnementenverkoop blijft het een goede business. De advertentiemarkt blijft vrij stabiel. Gerichte custom publishing, dat zich vertaalt in de commerciële blaadjes die bij zo'n magazine worden gestoken, is daarbij heel belangrijk." Wat is de ontbrekende schakel in uw groep? VERBEECK. "Ik zou graag actiever zijn in indoor sporten en indoor bewegen, zoals crossfit, spinning en fitness in het algemeen. Om ervoor te zorgen dat we mensen ook kunnen stimuleren om binnen meer te bewegen." Een mogelijke deal zou dus een alliantie met de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit zijn? VERBEECK. "Ja, dat zou kunnen werken. We denken na over hoe we dat het best aanpakken." Mikt u alleen op de grote, budgetvriendelijke spelers, en niet op exclusieve spelers, zoals David Lloyd? VERBEECK. "Elke doelgroep is voor ons interessant. We willen iedereen aan het bewegen krijgen. Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker het trouwens is regelmatig te bewegen." Heel wat voormalige sporttoppers zijn actief bij Golazo. VERBEECK. "Het is niet toevallig dat atleten na hun carrière bij ons een rol spelen. Neem Kim Clijsters en haar tenniscentrum in Bree, of Sven Nys met de Telenet Baloise-wielerploeg en zijn cyclingcentrum, of voormalig turnster Aagje Van Walleghem, zeilster Evi Van Acker en ex-atlete Tia Hellebaut die bij ons werken. Het zou ook tof zijn als de atleten die we nu vertegenwoordigen, zoals Nina Derwael, Emma Plasschaert of Thibau Nys, ons na hun carrière vertegenwoordigen en ons DNA uitstralen. Dat is altijd een bijgedachte als we beslissen met hen in zee te gaan. Ze hebben al bewezen dat ze zich kunnen smijten, en vooral ook dat ze kunnen omgaan met tegenslag. Hoe vaak zou Aagje niet van die turnbalk gevallen zijn en weer opgestaan zijn?" In 2018 hebt u 20 procent van uw aandelen verkocht. VERBEECK. "Ik kreeg een bod van een Chinees bedrijf op de hele onderneming. Dat heb ik naast me neergelegd, maar ik besefte dat ik extra ondersteuning nodig had als ik onze groei wilde voortzetten. Dus heb ik een consortium van investeerders gevormd. Dat zijn stuk voor stuk succesvolle ondernemers die veel grotere bedrijven hebben geleid of er eigenaar van zijn geweest. De kennis in dat groepje is immens. Ik kan met elke vraag bij hen terecht. Johnny Thijs (de voormalige CEO van bpost, nvdr), die nu mijn voorzitter is en een goede vriend is geworden, heeft daarin een enorm belangrijke rol gespeeld. Een overnamebod zoals dat van die Chinezen is er wel vaker geweest. Ik heb ooit mijn bedrijf verkocht, aan het Amerikaanse Octagon. Maar dat is niet goed gelopen. Ik denk dus niet dat zo'n verkoop ooit nog aan de orde zal zijn."Anders dan de meeste ondernemers ben ik een voorstander van een meerwaardebelasting op aandelen. Dat die er nu niet is, stimuleert het verkopen van ondernemingen. Er is geen betere manier om snel rijk te worden dan je bedrijf te verkopen. Een meerwaardebelasting zou onze ondernemingen en industrie beter verankeren. Het verrast me dat daarvoor zo weinig steun is. Onze vennootschapsbelasting is dan weer te hoog. In Nederland is die 20 procent, en toch heeft dat land een groot begrotingsoverschot." Uw belang kan nog verder zakken? VERBEECK. "Dat kan, als wij een grote overname zouden doen, voor het strategische belang van het bedrijf. Golazo zal een familiebedrijf blijven, maar het is niet zo dat ik me aan mijn 80 procent vastklamp." Zou u een beursgang overwegen? VERBEECK. "Elk bedrijf moet de opties afwegen. Een beursgang is er een van, maar dat is niet aan de orde. Daarvoor zijn we nog veel te klein. Al groeien we sterk. Als we deze groei aanhouden, zijn we over vijf jaar ruim dubbel zo groot." Hoe vult u uw rol als CEO in? VERBEECK. "Ik focus hoofdzakelijk op groei. Het operationele is in handen van een aantal mensen. Voor elk land, uitgezonderd België, is er een managing director. Daarnaast zijn er verantwoordelijken per sporttak en per businessdivisie. Een COO heb ik niet." U staat erom bekend dat u verbaal fors kunt uithalen. VERBEECK. "Ik ben zeer gedreven met onze missie bezig en dat moet je met een bepaalde vastberadenheid doen. En als ik voel dat er onrecht is, kan ik dat niet naast mij neerleggen. Daar kan ik heel moeilijk tegen." Hoe bedoelt u? VERBEECK. "Ik herinner me een geval met Kim (Clijsters, nvdr), waarbij ik aan een journaliste had gevraagd Kim even met rust te laten. Die journaliste ging daarmee akkoord, maar startte toch het interview. Afspraken zijn er om nagekomen te worden. Als dat niet gebeurt, of als niet op de juiste manier met zaken wordt omgegaan, heb ik het lastig. Dan heb ik mijn emoties niet altijd onder controle." U hebt drie kinderen. Zal de volgende generatie Verbeeck in het bedrijf komen? VERBEECK. "Nee. Er is geen ambitie in die zin. Dat is wat mij betreft ook niet aan de orde. Je kan perfect een familiaal aandeelhouderschap combineren met een extern management." Vanwaar komt die zin om te ondernemen? VERBEECK. "Allicht van mijn vader. Hij heeft in de steenkoolmijnen gewerkt en hij heeft twee jaar in een concentratiekamp gezeten. Na de bevrijding heeft hij even als elektricien in de fabriek van Tessenderlo Chemie gewerkt, maar hij is daarna begonnen met een elektriciteitswinkel, die hij heeft uitgebouwd tot een groothandel." Wat wilt u finaal bereiken? VERBEECK. "Dat bewegen een onderdeel wordt van ieders levensstijl. Ik ben onlangs gaan fietsen in Senegal, met een aantal CEO's. Enkelen van hen hadden voordien nooit regelmatig gefietst en moesten dat nu in extreme omstandigheden doen. Dan zie je hoe een groepsgevoel ontstaat, en dat is gewoon magisch. Dat is de kracht van sport. Sport herleidt je tot je essentie. En het is telkens ook een serieuze les in nederigheid." U etaleert in uw kantoor opvallende sportattributen, zoals een fiets van Bradley Wiggins en de flink met zweet besmeurde fietshelm die Victor Campenaerts droeg toen hij het werelduurrecord brak. Krijgt u die of eist u die op? VERBEECK. "Een gezonde combinatie van de twee" ( schatert).