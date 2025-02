Vooruitblik op de beurs: wat mogen we deze week verwachten?

Ook deze week wordt een bijzonder boeiende week op de financiële markten. Elke dag kan er verrassend nieuws komen. Uit het zeer gevulde aanbod halen we de meest belangwekkende gebeurtenissen naar voren.

1. Resultaten Nvidia

Woensdag 26 februari worden de resultaten van Nvidia na beurs bekendgemaakt. De analistenconsensus gaat uit van een omzet van 38,21 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,84 dollar per aandeel. In hetzelfde kwartaal vorig jaar bedroeg de omzet 22,1 miljard en de winst per aandeel 0,52 dollar. De groeipercentages nemen wel af, maar blijven natuurlijk indrukwekkend. Alleen heeft dat de vorige twee kwartalen niet meer tot een substantiële koersstijging geleid. Ook de vooruitzichten zijn dus belangrijk. In juni vorig jaar noteerde het aandeel ook al tegen 135 dollar. Het Nvidia-aandeel is geen topper meer op Nasdaq en zal serieus moeten verrassen om die naam weer te verdienen.

2. Resultaten AB InBev

Ook op woensdag komt AB InBev na beurs met resultaten. De brouwer is en blijf de grootste beurskapitalisatie in de Bel20, ondanks het moeilijke beursparcours van de jongste jaren. Er is wel wat hoop sinds de meevallende cijfers van Heineken een kleine twee weken geleden. De voorbije jaren was er wat kommer en kwel, eerst in de Verenigde Staten en recenter in China. Gelukkig blijft vooral Midden-Amerika het briljant doen. Alles zal moeten draaien om volumegroei, net als bij Heineken. Voor het vierde kwartaal wordt uitgegaan van een aangepaste winst van 0,76 dollar per aandeel en een omzet van 14,46 miljard dollar.

3. Resultaten argenx

Op donderdag is het de beurt aan argenx, voor beurs. Argenx is hét aandeel van het afgelopen decennium op Euronext Brussel. Het is de sterkste stijger met een fenomenale groei. Sinds het stermiddel Vyvgart begin 2023 wordt verkocht, heeft het bedrijf bijna altijd veel beter gedaan dan de analistenverwachtingen. Vyvgart heeft sinds vorige zomer twee groeimotoren: de indicaties gMG en CIDP. Voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen een omzet van bijna 690 miljoen dollar een aangepaste winst van 1,51 dollar per aandeel. Sinds enkele kwartalen is het biotechbedrijf een winstgevend bedrijf.

4. Amerikaanse inflatie

Donderdag wordt het favoriete inflatiecijfer van de Federal Reserve, de Core PCE Index, bekendgemaakt. Door wat mildere energieprijzen zou het inflatiecijfer min of meer stabiel moeten blijven op 2,5 procent. We zien toch meer tekenen van een afkoeling van de Amerikaanse economie. Er zal worden uitgekeken naar het aantal werkloosheidsaanvragen en de orders voor duurzame goederen.