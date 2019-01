VS vragen uitlevering van Huawei-topvrouw door Canada

Het ministerie van Justitie van de VS diende nog andere 12 aanklachten in tegen Huawei. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het onder meer bedrijfsgeheimen van netwerkoperator T-Mobile US gestolen zou hebben.

Minister van Handel Wilbur Ross zei dat de vervolging van de misdrijven losstaat van de onderhandelingen in het handelsconflict tussen de VS en China. Desalniettemin wordt in verschillende Amerikaanse media gespeculeerd dat de aanklachten zullen bijdragen aan de spanning tussen beide grootmachten.