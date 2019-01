VS klagen Huawei aan voor diefstal technologie en schending sancties

Het Amerikaanse ministerie van Justitie legde Wanzhou en Huawei dertien feiten ten laste. Ze worden ervan beschuldigd de Amerikaanse sancties tegen Iran geschonden te hebben. Wanzhou is opgepakt in Canada op vraag van de VS.

Daarnaast klaagde het ministerie twee vestigingen van Huawei aan voor criminele samenspanning om bedrijfsgeheimen te stelen. Het zou gaan om gsm-technologie van netwerkoperator T-Mobile US. De twee vestigingen, Huawei Device Co., Ltd. en Huawei Device Co. USA, krijgen tien feiten ten laste gelegd. 'De twee reeksen aanklachten brengen de schaamteloze en aanhoudende acties van Huawei aan het licht om Amerikaanse bedrijven en financiële instellingen te exploiteren en om de vrije en eerlijke internationale concurrentie te bedreigen', zei FBI-directeur Christopher Wray.

De arrestatie begin december van Meng Wanzhou in Vancouver leidde tot turbulentie tussen de VS en Canada aan één kant, en China aan de andere. De topvrouw van Huawei, die momenteel vrij is met een enkelband, moet binnenkort voor een Canadese rechter verschijnen vanwege de uitleveringsprocedure die de VS heeft opgestart. Washington bevestigde dat er een formeel uitleveringsverzoek zou ingediend worden voor de deadline van 30 januari.