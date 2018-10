Voka feliciteert verkozen mandatarissen: 'Werk maken van ondernemersvriendelijk investeringsklimaat'

Werkgeversorganisatie Voka feliciteert via een advertentie - 'Bravo' - in enkele nationale en regionale kranten alle verkozen lokale mandatarissen. Maar het werk begint echter nu pas voor de politici, luidt het in een persbericht.

Het lokale niveau is essentieel voor ondernemers, aldus Voka. "Willen we meer ondernemingen en meer economische groei in onze steden en gemeenten dan moeten we werk maken van een ondernemersvriendelijk investeringsklimaat. Dat kan ook op het lokale niveau", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Zo moeten de gemeenten meer focussen, vindt de werkgeversorganisatie. "Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding", zegt Maertens.

Er is ook nood aan een fiscaal pact tussen de gemeenten en bedrijven, met een engagement van de gemeenten voor meer investeringsuitgaven en een afbouw van eigen gemeentelijke belastingen.

Meer over het verkiezingsmemorandum van Voka vindt u op www.vokakiest.be