Telenet en DPG Media slaan de handen in elkaar voor een 'Vlaamse Netflix. De streamingdienst zou in de loop van het najaar operationeel moeten zijn.

Telecombedrijf Telenet en mediagroep DPG Media slaan verrassend de handen in elkaar om een "Vlaamse Netflix" te ontwikkelen. Ze zullen daarvoor een joint venture oprichten, zo kondigen ze woensdag aan.

De streamingdienst zou in de loop van het najaar operationeel moeten zijn en zal volgens de twee ondernemingen 'een volwaardig streamingaanbod met lokale en internationale content' omvatten. 'Op die manier willen we maximaal inspelen op het veranderende kijkgedrag en een lokaal alternatief bieden in de wereld van streamingdiensten', klinkt het in een persbericht.

Concreet zullen beide bedrijven een belang van 50 procent hebben in de joint venture. De samenwerking wordt eerst nog voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. Als er groen licht komt, zal de streamingdienst beschikbaar zijn in Vlaanderen via een nieuwe, betalende tv-app en het bestaande Play-aanbod van Telenet.

Er zijn nog geen details over de naam of de prijs van de "Vlaamse Netflix". Maar de twee spelers laten wel al weten open te staan voor samenwerking met andere Vlaamse partijen, zoals de openbare omroep VRT.

DPG Media pleit al langer voor een Vlaams streamingaanbod. 'We zijn heel blij dat we nu onze krachten kunnen bundelen met Telenet', stelt Kris Vervaet, de CEO van de Belgische activiteiten van de mediagroep. 'We zijn er beide van overtuigd dat we een heel aantrekkelijk aanbod kunnen ontwikkelen dat het verschil zal maken met content van eigen bodem.'

Over de "Vlaamse Netflix" zijn de voorbije jaren al veel dromen gelanceerd, maar resultaat leverde dat nog niet op. Dat Telenet er nu zijn schouders onder zet, is opvallend. Telenet hield zich immers eerder afzijdig, omdat het met zijn "Play" zelf al jaren een Netflix-concurrent heeft. Die is vooral opgezet rond Amerikaanse HBO-programma's, maar er zitten ook Vlaamse reeksen in.

Het grootste slachtoffer van de samenwerking dreigt Proximus te worden. Het was nochtans toenmalig Proximus-topvrouw Dominique Leroy die in de zomer van 2018 als een van de eersten brood zag in een samenwerking rond een Vlaams Netflix-alternatief, en er zelfs gesprekken over opstartte. Een maand later kwam DPG Media, toen nog Medialaan, met een eigen plan op de proppen.

Benjamin Dalle: 'Hoop dat ook andere mediaspelers betrokken worden'

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) spreekt van een belangrijke stap voor het Vlaamse medialandschap. 'Steeds meer internationale spelers zijn ook actief in Vlaanderen. Het is heel belangrijk dat onze fictie beschikbaar en makkelijk vindbaar blijft in het belang van de Vlaamse kijker', reageert Dalle. 'Daarnaast moet dit initiatief ook de nodige zuurstof geven om te blijven investeren in series van bij ons.'

De minister hoopt dat ook andere mediaspelers betrokken zullen worden bij het initiatief. 'De echte uitdagingen en concurrentie van onze media liggen internationaal. Daarom moeten we de krachten zoveel mogelijk bundelen om hier antwoorden op te formuleren', klinkt het.

Jan Jambon: 'Veelbelovend'

Vlaams minister-president Jambon vindt de samenwerkingsplannen veelbelovend. 'Het medialandschap zal de volgende jaren enorm evolueren. Het is goed als onze Vlaamse spelers maximaal samenwerken om de internationale uitdagingen aan te pakken', reageert hij.

