Met 10 miljoen gebruikers schiet de streamingdienst Disney+ uit de startblokken om de marktleiders Netflix en Amazon in te halen. De fans krijgen leuk vertier. Voor Disney is het bittere ernst en een gok van meer dan 100 miljard dollar.

Midden december gaat Star Wars: The Rise of Skywalker in première. Tenzij de wereld nog vergaat, wordt de film de zevende van Disney die dit jaar meer dan een miljard dollar aan bioscooptickets opbrengt. In de nieuwste Star Wars strijdt een gedecimeerd groepje rebellen tegen de overmacht aan schurken van The First Order, dat in een sterrenstelsel ver ver hiervandaan een schrikbewind voert. Voor Netflix, Amazon en andere streamingdiensten is Disney het evil empire, een moloch met een gigantische oorlogskas en een enorm arsenaal aan films en series om de tegenstand te verpletteren.

...