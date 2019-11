De traditionele Amerikaanse mediabedrijven geven gigantische bedragen uit om Netflix te verslaan. In die wapenwedloop zullen niet alle streamingdiensten overleven.

De schrijverscarrière van Deepti Kapoor nam geen vliegende start. Haar eerste roman, A Bad Character, verscheen in 2014 en er werden minder dan 2000 exemplaren van verkocht. Jaren later kreeg ze het idee voor Age of Vice, de eerste roman van een misdaadtrilogie. In oktober stuurden haar agenten het manuscript op naar uitgeverijen in New York en producenten in Los Angeles. In enkele weken kwamen er aanbiedingen binnen van de grootste studio's. Er waren meer dan twintig bieders. Een uitgever beschreef dat als "nog nooit gezien".

