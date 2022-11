De West-Vlaamse verzekeringsmakelaar AlliA neemt zijn Waalse sectorgenoten Groupe Bastin en Assur-Risques over. De overnames worden mede mogelijk gemaakt door de instap van het risicokapitaalfonds Ergon in het kapitaal van het familiebedrijf.

AlliA heeft op korte termijn een sterke marktpositie in Franstalig België uitgebouwd. Enkele maanden geleden nam de verzekeringsmakelaar uit Roeselare het kantoor Tassigny uit Aarlen over. En zopas kwamen daar Groupe Bastin uit Marche-en-Famenne en Assur-Risques uit Bastenbaken bij. Die laatste twee vertegenwoordigen een premie-omzet van 50 miljoen euro en tellen samen 34 medewerkers.

Deze recente acquisities zorgen ervoor dat AlliA zijn positie aan de top van de Belgische verzekeringsmakelarij versterkt. De onderneming realiseert nu 550 miljoen euro premie-omzet, goed voor 50 miljoen euro reële makelaarsomzet. Met meer dan 300 personeelsleden en 9 kantoren (Roeselare, Brussel, Antwerpen, Gent, Zonhoven, Luik, Aarlen, Marche en Bastenaken) dekt ze heel België af. AlliA heeft ook een vestiging in Luxemburg.

De sterke expansie van AlliA gaat gepaard met de intrede van het investeringsfonds Ergon in het kapitaal. Ergon verwerft een participatie naast de familie Lebon en het management, die de controle over het dagelijks management behouden. Ergon is een risicokapitaalverschaffer die ontstond in de schoot van holding GBL en momenteel 2,5 miljard euro aan activa beheert.

AlliA werd in 1979 opgericht door Joseph M. Lebon en specialiseerde zich gaandeweg in de markt van bedrijven en kmo's die internationaal actief zijn. Ook ondernemers en vrije beroepen behoren tot het cliënteel. De onderneming liep een indrukwekkend parcours van interne en externe groei. Met de inbreng van Ergon wil AlliA die groei nog versnellen, zowel in België en Luxemburg als internationaal. Nieuwe acquisities zijn niet uitgesloten.

De voorbije jaren is er een consolidatie geweest in de markt van de verzekeringsmakelaars. Daar is enerzijds de vergrijzing voor verantwoordelijk. Veel kantoren zijn in handen van vijftigers of zestigers, die vaak geen familiale opvolgers hebben. Anderzijds is in de markt van de bedrijfsverzekeringen alles complexer geworden. Regelgeving en IT vergen belangrijke investeringen. Om de bedrijfsklanten te adviseren over hun risico's, is nood aan meer specialisatie en expertise. Al die elementen samen hebben geleid tot een golf van schaalvergroting, die nog niet meteen ten einde lijkt.

