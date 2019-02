Verzekeringsmakelaar AlliA wil omzet verdubbelen via overnames

Er is al enkele jaren een consolidatie bezig in de sector van de verzekeringsmakelaars. Niet alleen bij de kleinere makelaars die particulieren bedienen, ook bij de makelaars die verzekeringen afsluiten voor ondernemingen. In dat segment is AlliA, na Vanbreda Risk & Benefits, de grootste onafhankelijke speler in België. "Ik verwacht dat de consolidatie de volgende jaren versnelt", zegt Joseph Lebon, de CEO van AlliA. "Schaal is superbelangrijk in onze branche. Je moet voldoende omzet en cashflow halen om te kunnen investeren in IT en in de technische kennis van je medewerkers. Tegelijk is twee derde van de makelaars in bedrijfsverzekeringen ouder dan vijftig. Ze worden geconfronteerd met een opvolgingsproblematiek, en vragen zich af of de kosten van de investeringen opwegen tegen het volume dat ze draaien."

...