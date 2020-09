Unifiedpost overtreft ruimschoots de verwachtingen bij zijn beursdebuut, maar de koers was ook volatiel. Ergens is dat logisch. Unifiedpost en de andere Belgische softwarebeloftes moeten zich nog bewijzen in een extreem concurrentiële markt, wat leidt tot relatief lage omzetten per medewerker.

Met de succesvolle kapitaalronde van Unifiedpost op de Brusselse beurs staat de Belgische techsector weer een stapje dichter bij de erkenning als een kleinere kloon van de immens succesvolle techcluster in en rond Silicon Valley. Belgische techbedrijven halen jaar na jaar recordbedragen op bij durfkapitalisten. Met Collibra en team.blue telt ons land twee bedrijven die meer dan een miljard dollar waard zijn in de ogen van private investeerders, en daaronder zitten nog enkele bedrijven die honderden miljoenen waard zijn. Er zijn ook al mooie exits geweest, zoals die van Clear2Pay (375 miljoen euro in 2014) en Posios/Lightspeed, waarna de oprichters hun geld opnieuw in het ecosysteem pompten met de oprichting van nieuwe bedrijven of met investeringen.Maar het Belgische ecosysteem van techstart-ups is nog altijd een kasplantje, dat niet vanzelf zal uitgroeien tot een stevige boom. Belgische of Europese overheidsfondsen stutten nog altijd belangrijke privé-investeerders als Smartfin, Volta Ventures en Fortino. Ook PMV is in Vlaanderen een belangrijke speler die rechtstreeks investeert in tal van Vlaamse techbeloftes. Een ander teken aan de wand is de relatief lage productiviteit, of de lage omzetten per medewerker van de grote techbeloftes in België. De meeste techstarters in België mikken op een businessmodel waarbij ze steeds minder personeel nodig hebben om verder te groeien. Dat is maar goed ook, want goede programmeurs, managers en topverkopers kosten het bedrijf jaarlijks gemakkelijk 100.000 euro of meer. In de Verenigde Staten is dat zelfs het dubbele. Bij de meest mature Belgische techbeloftes is de omzet per medewerker relatief laag, ondanks alle berichten over het succesvol 'opschalen' van de Belgische techbedrijven. Unifiedpost moest door zijn beursdebuut inzage geven in zijn boekhouding, maar van de andere toppers zoals Showpad of Collibra circuleren enkel summiere cijfers, waardoor de omzet per medewerker een van de weinige maatstaven is om te vergelijken. Bij Unifiedpost is dat ongeveer 85.000 euro per werknemer, bij Showpad en Collibra moet dat cijfer tussen 140.000 en 200.000 euro liggen.Die cijfers bewijzen dat we enkele klasses lager spelen dan de topbedrijven in Silicon Valley. Microsoft draait 930.000 dollar per medewerker, Oracle een half miljoen. Bedrijven als Salesforce of Google halen vlotjes meer dan een miljoen dollar. Die extreem hoge productiviteit van de techtitanen vormt het fundament van Silicon Valley. Het zorgt voor grote winsten, waardoor de giganten financieel sterk staan en agressief kunnen blijven investeren. Ze kunnen hun toptalenten een royale verloning aanbieden, wat voor velen onder hen een springplank vormt om zelf een bedrijf te starten.De voorbije tien jaar zijn nieuwe Belgische softwarebedrijven internationaal doorgebroken. Zij strikken top-investeerders en topklanten. Dat heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar ze hebben duidelijk nog niet de mogelijkheid om hun prijzen op te leggen zoals de Amerikaanse techtitanen dat kunnen, noch hebben ze producten die bij wijze van spreken 'zichzelf verkopen'. Daardoor kunnen Belgische techbeloftes niet genoeg hun harde inspanningen en investeringen verzilveren.