Na twintig jaar ploeteren tekent Hans Leybaert met Unifiedpost voor een onverhoopt succesvol debuut op de Brusselse beurs. Wellicht scharen ook gewone beleggers zich massaal achter zijn visie op een geautomatiseerde administratie. "In 2020 begint het decennium van de echte digitalisering."

"Ik sta erbij en ik kijk ernaar." Hans Leybaert kan het nog niet helemaal geloven dat Unifiedpost een succesvol beursdebuut kan maken. Bijna twintig jaar geleden werkte hij als businessdeveloper bij de Waalse start-up Mailsurf, dat papieren post via e-mail verzond. Leybaert geloofde niet in dat idee, maar zag wel brood in de digitalisering van de documentenstroom van bedrijven. Leybaert zette Unifiedpost in 2001 op de rails. Meer dan 400.000 kmo's in vijftien landen gebruiken het platform vandaag om er hun facturatie en aanverwante administratie mee af te handelen. Het bedrijf draait 69 miljoen euro omzet en heeft meer dan 800 medewerkers, maar Leybaert heeft nog altijd grote plannen. Door de zware investeringen die daarvoor nodig zijn, dreigde zijn bedrijf volgend jaar zonder geld te vallen.

...

"Ik sta erbij en ik kijk ernaar." Hans Leybaert kan het nog niet helemaal geloven dat Unifiedpost een succesvol beursdebuut kan maken. Bijna twintig jaar geleden werkte hij als businessdeveloper bij de Waalse start-up Mailsurf, dat papieren post via e-mail verzond. Leybaert geloofde niet in dat idee, maar zag wel brood in de digitalisering van de documentenstroom van bedrijven. Leybaert zette Unifiedpost in 2001 op de rails. Meer dan 400.000 kmo's in vijftien landen gebruiken het platform vandaag om er hun facturatie en aanverwante administratie mee af te handelen. Het bedrijf draait 69 miljoen euro omzet en heeft meer dan 800 medewerkers, maar Leybaert heeft nog altijd grote plannen. Door de zware investeringen die daarvoor nodig zijn, dreigde zijn bedrijf volgend jaar zonder geld te vallen.Nu kan Leybaert op twee oren slapen. Grote, professionele investeerders kopen zich bij Unifiedpost in tegen de onverhoopte waardering van meer dan 600 miljoen euro, net voordat het softwarebedrijf uit Waals-Brabant op de Brusselse beurs staat. Door de procedure van een directe notering, in plaats van een klassieke beursgang, kregen die institutionele investeerders voorrang. De vraag was zes keer groter dan het aanbod. Unifiedpost heeft nu genoeg geld op de bank staan. Leybaert moest de voorbije jaren twee keer een convenant met kredietverstrekker Belfius schenden en zich voor overnames dieper in de schulden steken dan afgesproken. Maar de pioniersjaren waren nog lastiger, net na het uiteenspatten van de dotcombubbel. "In de beginjaren zaten we voortdurend om geld verlegen", zegt zijn medeoprichter Bart Vermeulen. "Toen waren start-ups allerminst hot, ook als leverancier. Olifanten doen het met olifanten, dat was de teneur bij de bedrijven, en ze wilden niet samenwerken met een bedrijfje dat in hun ogen niet eens het jaareinde zou halen. We hadden vrij snel door dat de grotere kmo's een efficiëntere oplossing zochten voor hun uitgaande facturen en hebben daar in alle stilte onze positie kunnen uitbouwen. We konden van klant naar klant springen. Hans is altijd een ondernemer gebleven. Hij combineert een gigantisch boerenverstand met het lef om veel risico te nemen.""Hans heeft jaren zwarte sneeuw gezien. Het bedrijf heeft enkele keren op het randje van het ravijn gebalanceerd", bevestigt Jürgen Ingels. Zijn fonds Smartfin stapte in 2014 in en verkocht nu deels zijn aandelen. De bekende techinvesteerder houdt zijn persoonlijke participatie wel volledig aan. "Ik geloof in het potentieel, want Unifiedpost kan uitgroeien tot een Europese marktleider. Hans heeft altijd al een heel goede visie gehad op waar de markt naartoe gaat. Hij is extreem gepassioneerd, hij kan uren aan een stuk vertellen over de strategie van Unifiedpost, zonder dat hij ook maar één slide nodig heeft. Die passie en dat inzicht zijn een belangrijke verklaring voor het succes. Ik zou hem niet omschrijven als een klassieke manager, hij is vooral een ondernemer.""Dat is waar", bevestigt Leybaert. "Ik heb me daarom laten omringen met een team dat het managen beter in de vingers heeft dan ik, zodat ik me kan concentreren op de strategie. Daar ligt vooral mijn toegevoegde waarde. Ik kom uit een ondernemersnest. Mijn ouders waren plantenkwekers in het Waasland. Mijn broer zit nog altijd in die business, maar ik wilde iets anders doen en studeerde daarom handelsingenieur, met de optie beleidsinformatica. Ik ben gestart als programmeur. Ik ben geen rasechte verkoper, maar ik ben het uit noodzaak geworden."Leybaert heeft bijna twintig jaar aan de kop moeten sleuren bij Unifiedpost en toch denkt hij niet aan ophouden. "Ik ben natuurlijk CEO bij de gratie van de raad van bestuur en de aandeelhouders", zegt Leybaert, die nog 22 procent van het bedrijf in handen heeft. "Maar ik vind het zonde het schip nu te verlaten. Tegen mijn mensen zeg ik dat in 2020 het decennium van de echte digitalisering begint. In plaats van pdf-bestanden wisselen we almaar meer data uit, waardoor bedrijven nog efficiënter kunnen werken. Wij kunnen de one-stopshop voor kmo's worden, maar dan moeten we onze onafhankelijkheid behouden om met elke partij te kunnen samenwerken. Daarom was een beursgang veel beter voor de toekomst van Unifiedpost dan zich te laten overnemen."