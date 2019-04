Topwetenschapper Peter Carmeliet: 'We praten met een investeringsfonds om een spin-off op te richten'

Roeland Byl redacteur bij Trends

Peter Carmeliet (59) is al jaren een referentie in de levenswetenschappen. Nochtans had hij zonder Désiré Collen wellicht nooit een wetenschappelijke carrière gehad.

PETER CARMELIET "Onze artikels worden soms afgeschoten. Daarmee moet je leren omgaan." © Franky Verdickt