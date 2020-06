Bij Brussels Airlines verdwijnt een kwart van de banen, of een duizendtal jobs. Maar ook de CEO, Dieter Vranckx, en zijn topmanagement zetten de tering naar de nering. Ze leveren een vijfde van hun vaste loon in. Ze mogen ook een kruis maken over eventuele bonussen en variabele vergoedingen in de komende jaren. Dat eist de Duitse regering, in ruil voor overheidssteun aan moeder Lufthansa Groep.

De eigenaar van Brussels Airlines, de Duitse Lufthansa Groep, krijgt een reddingsboei van 9 miljard euro staatssteun toegeworpen. Dat is de groep eind mei overeengekomen met de Duitse federale regering, na weken van moeizame onderhandelingen.Het overgrote deel van de staatssteun bestaat uit leningen. Zolang die niet zijn terugbetaald, moet het topmanagement fors inleveren. Zeker tot 2023 krijgen de toplui geen bonussen of andere variabele vergoedingen. Dat is ook zo voor de hogere kaderleden. De maatregel geldt ook bij de dochterbedrijven van de groep, waarvan Brussels Airlines er een is.Bovendien wordt ook gesnoeid in het basisloon van de top. Niet alleen Lufthansa-topman Carsten Spohr, maar ook Dieter Vranckx, de CEO van Brussels Airlines, ziet zijn loonzakje met een vijfde krimpen. Ook de andere leden van het directiecomité - naast CEO en verkoopdirecteur Vranckx, CFO Nina Öwerdieck en operationeel directeur (COO) Edi Wolfensberger - krijgen minder.De hogere kaderleden bij Brussels Airlines zien hun basisloon met ruim een zevende krimpen. "Wij hebben die beslissing over een vermindering van het basisloon al zelf genomen, midden maart", benadrukt Wencke Lemmes, de woordvoerder van Brussels Airlines. "Dat viel samen met het opschorten van onze vluchten en de technische werkloosheid van een groot deel van het personeel." De daling van het basisloon bij Brussels Airlines dateert dus al van voor de Duitse overheid dat eiste in ruil voor de staatssteun.Over de bonussen of een variabele vergoeding voor de kaderleden is het bedrijf minder spraakzaam. Hoeveel mensen die krijgen, wordt niet gemeld. Evenmin is duidelijk hoeveel van hun bonussen of variabele vergoeding worden geschrapt.Niet alleen de top ondergaat een grote vermageringskuur. Bij Brussels Airlines lopen onderhandelingen over forse besparingen, en die verlopen moeizaam. De Belgische vloot krimpt met 30 procent, en het aantal werknemers met een kwart. Einde maart waren er 3770 medewerkers.