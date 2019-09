analyse

Thomas Cook België is heel nauw verstrengeld met failliete moeder

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De vakantiemaker Thomas Cook is failliet, maar de activiteiten in België blijven voorlopig draaien. Een reis boeken kan weliswaar niet meer. De filialen in België zijn bovendien bijzonder nauw verbonden met de failliete Britse moeder. Ook het Garantiefonds Reizen mag zich voorbereiden op een enorme schok.

Thomas Cook Belgium © belga

De vakantiemaker heeft vier belangrijke filialen in België. De nv Thomas Cook België is deels de omzetmaker voor de in België geboekte reizen. In zijn laatst neergelegde balans, die van begin oktober 2017 tot eind september 2018, haalde de onderneming met 87 werknemers 410 miljoen euro bedrijfsopbrengsten, en een bedrijfswinst van bijna 7 miljoen euro. De onderneming is al jaren rendabel.

...

