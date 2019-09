Ook voor Thomas Cook België lijkt het doek te vallen. Klanten met pakketreizen kunnen dinsdag niet vertrekken, ook niet op vluchten die via andere luchtvaartmaatschappijen zoals Brussels Airlines gaan. Het Garantiefonds Reizigers betaalt de reissom volledig terug en zal gestrande reizigers in het buitenland repatriëren.

Thomas Cook België zelf benadrukt dat de informatie voorlopig enkel voor dinsdag geldt.

Eerder op maandagavond had Brussels Airlines gemeld dat het dinsdag twee retourvluchten naar Enfidha (Tunesië) en Djerba annuleert die de luchtvaartmaatschappij uitsluitend voor de touroperator uitvoert, wegens 'het niet nakomen van achterstallige betalingen'.

Die twee retourvluchten waren de enige vluchten die dinsdag enkel Thomas Cook-klanten vervoerden. 'De klanten werden door ons verwittigd en werden doorverwezen naar het Garantiefonds Reizen', aldus woordvoerster Leen Segers van Thomas Cook België. 'De klanten die in Tunesië zitten, hebben het bericht gekregen om tot nader order in het hotel te blijven.'

Het gaat om zowat 350 reizigers.

Verzekerd

Het Garantiefonds Reizigers zal de gestrande reizigers repatriëren, bevestigde directeur Mark De Vriendt op Radio 1. Vakantiegangers die niet konden vertrekken door de problemen bij de touroperator, zullen hun reis via het Garantiefonds volledig terugbetaald krijgen, zei hij.

De Vriendt bevestigde maandag al aan Trends dat het Garantiefonds 'ruim voldoende geld heeft voor het opvangen van de schade'.

'We hebben het financieel onvermogen vastgesteld als een falen voor het faillissement, en kunnen als verzekeringsmaatschappij in actie schieten', zei hij. Het Garantiefonds zal nu eerst en vooral de gestrande reizigers in het buitenland repatriëren, zei De Vriendt. Dat kan door Brussels Airlines te betalen voor de terugvlucht, maar 'desnoods sturen we een leeg toestel om de mensen op te halen'.

Wie niet op vakantie is kunnen vertrekken, krijgt de reissom 100 procent terugbetaald, garandeert De Vriendt. Maar 'ik weet dat dat niet het leed compenseert van de vakantie die niet kan doorgaan.'

Het Garantiefonds Reizen raadt klanten van Thomas Cook België ook aan geen betalingen, zoals een voorschot of een overblijvend saldo van een geboekte reis, meer te doen aan Thomas Cook of bijbehorend merk Neckermann. Wie dat wel doet, riskeert dat geld niet meer terug te zien.

Ook Nederland

'Thomas Cook België betreurt het enorm dat als gevolg van deze beslissing de vakantie van haar klanten die dinsdag zouden vertrekken niet kan doorgaan', klinkt het verder bij de touroperator.

Op Brussels Airport daagden dinsdagochtend toch nog klanten op die niet op de hoogte waren van de annulering van hun reis, meldt de openbare omroep VRT.

Een nieuwe reis boeken bij Thomas Cook België kon maandag al niet meer.

Ook Thomas Cook Nederland meldde maandagavond alle vertrekkende vluchten dinsdag te schrappen.

Noodnummer geopend

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft het noodnummer +32 2 501 40 00 geopend om Belgen in het buitenland bij te staan die problemen ondervinden door de situatie bij de reisgroep Thomas Cook. Dat meldt de FOD maandagavond.

Wie in het buitenland is en als klant van Thomas Cook getroffen is, kan terecht op het noodnummer. 'Het wachtteam van Buitenlandse Zaken zal deze Belgen zo goed mogelijk begeleiden en meezoeken naar een oplossing voor hun problemen', aldus de FOD, die nog zegt de situatie van nabij op te volgen.

Consumentenorganisatie Test Aankoop opent dinsdag om 9 uur een gratis nummer voor mensen die vragen hebben naar aanleiding van de problemen bij reisgroep Thomas Cook. Dat nummer is 0800-50.450 voor Nederlandstaligen en 0800-50.104 voor Franstaligen.

'Betaal geen extra kosten' Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) roept gestrande Thomas Cook-reizigers op in geen geval geen extra kosten te betalen aan hoteleigenaars. Er circuleren verschillende verhalen van reizigers die op hotel geconfronteerd worden met extra kosten, ook al hebben zij de vakantie al betaald aan Thomas Cook of Neckermann (een merk van Thomas Cook, red.) zelf. Hoteleigenaren eisen tot duizenden euro's van verschillende Belgische Thomas Cook-klanten, omdat zij hun geld nog niet kregen van de reisorganisatie. Dergelijke extra kosten in hotels vallen niet onder de regeling van het Garantiefonds, waarschuwde Beke op Radio 1. 'Dat zijn verschrikkelijke situaties. Men maakt misbruik van de kwetsbare situaties waarin die reizigers zitten. Ik kan maar één boodschap geven: ga daar niet op in.' Gestrande reizigers boeken ook maar beter geen terugvlucht op eigen initiatief, waarschuwt het Garantiefonds op zijn website. Wie dat wel doet, riskeert de tickets niet terugbetaald te krijgen.

Loon onzeker

Naast onzekerheid voor de reizigers, is er ook onzekerheid bij het personeel van de touroperator. Volgens ACV-vakbondsman Patrick Van Holderbeke hebben de twee personeelsvergaderingen van maandag weinig duidelijkheid opgeleverd. 'De communicatie was beperkt', aldus Van Holderbeke.

Volgens de vakbondsman is het ook onduidelijk of het personeel zijn loon zal krijgen. 'Als de uitbetaling van de lonen niet lukt, vrees ik dat het verhaal eindig wordt. Dan stevenen we af op het einde van Thomas Cook België', zegt Van Holderbeke.

De ACV-vakbondsman hoopt dat er nog een oplossing gevonden kan worden, eventueel samen met Thomas Cook Duitsland. 'Maar Duitsland is ook betrokken bij het hele verhaal en zoekt zelf ook naar oplossing.'

Van Holderbeke hoopt dat er dinsdagmiddag meer duidelijkheid komt tijdens een nieuwe ondernemingsraad. 'Komt er daar geen oplossing, dan is er een probleem.'