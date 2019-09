analyse

Als Thomas Cook België valt, blijft alleen TUI over

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Het einde van Thomas Cook België is nabij, nu de Britse moedermaatschappij failliet is verklaard. Nochtans valt er in België geld te verdienen met volledig verzorgde vakanties. De prijs van een pakketreis steeg het voorbije decennium sneller dan de algemene consumptieprijzen. En dat wordt er wellicht niet beter op.

Thomas Cook © belga

Is een doorstart van Thomas Cook België mogelijk nu de moederholding failliet is? Er is zeker een markt in België voor pakketreizen. Thomas Cook had vorig jaar 700.000 Belgische reizigers.

