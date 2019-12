Consumentenorganisatie Test Aankoop kreeg al 157 klachten over verkopers van contracten bij energieleverancier Luminus in MediaMarkt-filialen. Die variëren van misleidende prijsvergelijkingen tot het heimelijk aansmeren van een contract.

Bij de elektronicaketen staan sinds twee jaar verkopers van energieleverancier Luminus. Die verkopers bieden winkelende klanten een goedkoop energiecontract aan waarbij je waardebonnen voor MediaMarkt krijgt: 50 euro als je overstapt voor gas of elektriciteit, 100 euro als je overstapt voor gas én elektriciteit.

'De manier waarop energieleverancier Luminus klanten lokt in de filialen van Mediamarkt, is misleidend.' Naast de 157 klachten, stelde Test Aankoop de praktijken ook zelf vast. De consumentenorganisatie stuurde mysteryshoppers naar zes MediaMarkt-filialen in Brussel en Antwerpen, die de laakbare praktijken met een verborgen camera vaststelden. Zij kregen foutieve informatie voorgeschoteld en soms regelrechte leugens.

Het ging dan vooral om persoonlijke informatie die de verkopers wilden weten. Om een juiste prijssimulatie te maken, hoeft de energieleverancier maar vier zaken van u te weten: uw postcode, metertype en verbruik, en of u wel of geen zonnepanelen bezit.

'In de praktijk wordt er vaak veel meer gevraagd. Zoveel mogelijk, zelfs', zegt Test Aankoop-woordvoerder Simon November aan Het Laatste Nieuws. 'Naam, adres, mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, tot een foto van de identiteitskaart toe. Ze worden gebruikt om een contract af te sluiten zonder medeweten van de consument.' Volgens de consumentenorganisatie werd zelfs één van zijn eigen medewerkers zo klant van Luminus, terwijl die medewerker alleen om een prijssimulatie had gevraagd.

Rechtzetting

Luminus zegt zelf verrast te zijn door de misleidende verkoopspraktijken. 'We zullen maatregelen treffen en onze verkoopspartners sanctioneren', aldus woordvoerder Nico De Bie. 'We verontschuldigen ons ook bij de benadeelde personen. Zij kunnen contact opnemen met onze klantendienst, zodat die de nodige rechtzettingen kan doorvoeren.'

MediaMarkt zegt al sinds 2015 samen te werken met Luminus. 'We hebben overeengekomen dat ze de klanten steeds het interessantste voorstel moeten aanbieden op een transparante manier. De verhalen die we nu horen, passen uiteraard niet in onze filosofie.'