Swissport België, actief op Brussels Airport, vraagt het faillissement aan voor zijn grondafhandelingsdiensten en schoonmaakactiviteiten. In totaal zijn er 1.469 banen bedreigd.

In een mededeling verwijst het bedrijf naar 'de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie'. Die staat de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg.

'Er werd een transformatieplan uitgetekend dat inspeelde op een geleidelijke heropstart van de wereldwijde luchtvaart, maar dit bleek financieel niet haalbaar', meldt het bedrijf, dat Brussels Airlines als belangrijke klant heeft.

Swissport zag de wereldwijde inkomsten als gevolg van de pandemie terugvallen met 80 procent. De leverancier van luchthavendiensten en luchtvrachtafhandeling, die actief is op 300 luchthavens in 47 landen, verwacht een langzaam marktherstel tot ver in 2021. 'Er is weinig ruimte voor subsidiëring van lokale entiteiten in moeilijkheden, zelfs nadat de wereldwijde vraag is hersteld', luidt het.

Swissport, dat verantwoordelijk is voor 60 procent van de bagageafhandeling op Brussels Airport, heeft het al jaren moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vorig jaar boekte Swissport België 7,1 miljoen euro verlies.

Hoe Brussels Airlines het wegvallen van partner Swissport zal opvangen, is op dit moment niet duidelijk. Volgens een woordvoerder volgt er een noodplan, waardoor de vluchten - zoals gepland - op 15 juni kunnen worden hervat.

De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement. Bij Swissport Cargo Services in België werken 467 mensen.

In een mededeling verwijst het bedrijf naar 'de wereldwijde instorting van de markt, als gevolg van de coronapandemie'. Die staat de uitvoering van de herstelmaatregelen die het noodlijdende bedrijf al voor de crisis uitwerkte, in de weg. 'Er werd een transformatieplan uitgetekend dat inspeelde op een geleidelijke heropstart van de wereldwijde luchtvaart, maar dit bleek financieel niet haalbaar', meldt het bedrijf, dat Brussels Airlines als belangrijke klant heeft. Swissport zag de wereldwijde inkomsten als gevolg van de pandemie terugvallen met 80 procent. De leverancier van luchthavendiensten en luchtvrachtafhandeling, die actief is op 300 luchthavens in 47 landen, verwacht een langzaam marktherstel tot ver in 2021. 'Er is weinig ruimte voor subsidiëring van lokale entiteiten in moeilijkheden, zelfs nadat de wereldwijde vraag is hersteld', luidt het. Swissport, dat verantwoordelijk is voor 60 procent van de bagageafhandeling op Brussels Airport, heeft het al jaren moeilijk om het hoofd boven water te houden. Vorig jaar boekte Swissport België 7,1 miljoen euro verlies.Hoe Brussels Airlines het wegvallen van partner Swissport zal opvangen, is op dit moment niet duidelijk. Volgens een woordvoerder volgt er een noodplan, waardoor de vluchten - zoals gepland - op 15 juni kunnen worden hervat.De afzonderlijke luchtvrachtdiensten van Swissport op de luchthavens van Brussel en Luik zijn niet betrokken in het faillissement. Bij Swissport Cargo Services in België werken 467 mensen.