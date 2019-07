analyse

Stakingsdreiging op Brussels Airport: 'Lage ticketprijzen doen kans op stakingen stijgen'

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Vorige week dreigde het afhandelingsbedrijf Swissport alweer met stakingsacties in Zaventem. Student handelsingenieur Arno Colla is niet echt verbaasd. In zijn eindwerk voor de Universiteit Antwerpen pleit Arno Colla voor een nieuw pact, tussen de bedrijven, de luchthavenuitbater, de luchtvaartmaatschappijen en de vakbonden. Het water staat de afhandelingsbedrijven aan de lippen. Zij moeten correctere prijzen krijgen. Die zullen ook het werkklimaat verbeteren en de kans op stakingen doen dalen.

Stakingsactie bij Swissport op de luchthaven van Zaventem © belga

In theorie zouden Aviapartner en Swissport met de vingers in de neus winsten moeten halen. Het duo controleert de afhandelingsmarkt in Zaventem: Swissport heeft bijna twee derde van de markt (ruim 16 miljoen passagiers), Aviapartner de rest (9,5 miljoen passagiers).

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×