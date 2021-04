In een sterk evoluerende marketingwereld biedt Stellar een platform aan om bedrijven aan influencers te koppelen. "Die wereld is in België en Frankrijk pas de voorbije jaren volwassen geworden", zegt medeoprichter Sarah Levin Weinberg.

Het marketingbeleid van bedrijven is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. Vooral de komst van influencers heeft het landschap door elkaar geschud. Niet alleen bij jongeren die op de speelplaats dwepen met vloggers als Céline & Michiel of Acid. In zowat elk domein boezemen de aanbevelingen van gelijken meer vertrouwen in. Om bedrijven en influencers aan elkaar te koppelen, is er Stellar. "Onze interactieve tool zoekt naar de perfecte match, zoals een datingplatform", zegt medeoprichter Sarah Levin Weinberg (37). "Bedrijven komen via de influencer bij hun doelpubliek terecht." Onder de klanten bevinden zich Disney Belgium, Nintendo Belgium, RTL en het communicatiebureau WalkieTalkie. Hoewel Stellar pas in 2015 officieel werd opgericht, waren Levin Weinberg en medeoprichter Cathy Pill al langer actief in de influencertechnologie. "Ons eerste platform Shopally was een eenvoudige applicatie, waarmee influencers inkomsten konden halen uit de content die ze online zetten", legt Levin Weinberg uit. "Ze plaatsten bijvoorbeeld een foto online met een link naar het product en het bedrijf. Zowel de influencer als Shopally kreeg een commissie per klik." Volgens de Française is de wereld van de influencermarketing in België en Frankrijk pas de voorbije jaren volwassen geworden. "Influencers zijn pas later gaan beseffen dat ze recht hadden op meer dan die commissie. En merken zochten tegelijk naar grotere afzetmarkten. Ze zagen hoe influencers hen in de Angelsaksische landen veel voordeel opleverden. Ons platform moest mee evolueren." De klanten werden veeleisender. Niet alleen wilden bedrijven weten waarom een bepaalde influencer geknipt was voor hun digitale campagne, ze wilden ook statistieken die dat konden bewijzen. Intussen is er de matchmaking, aangevuld met realtimerapporten over het bereik en het rendement van de investering. Via het creative agency van Stellar kunnen klanten daar meteen ook productplacementcampagnes aan koppelen.Om zijn groei te financieren, kon het duo een beroep doen op investeerders. In België haalden ze 1,2 miljoen euro op, boven op hun eigen kapitaal. Influencers zijn vooral actief in de lifestyle- en de beautysector. "Lifestyle gaat erg breed. Het is veel meer dan mode alleen", zegt Levin Weinberg. "Het draait niet alleen om shoppen, het gaat ook over het dagelijks leven van de influencers. Misschien zijn ze geïnteresseerd in mode, maar ze kunnen evengoed een gezin hebben. In dat geval kunnen ze bijvoorbeeld ook over speelgoed of onderwijs praten. Influencers kijken ook naar Netflix en kunnen de laatste nieuwe serie bespreken. Als ze sporten, werken ze rond trainingsaccessoires of trainingsprogramma's." Bedrijven moeten zich afvragen of ze hun doelpubliek kunnen bereiken via influencers. "Wij helpen hen de juiste persoon op het juiste platform te vinden", legt Levin Weinberg uit. "Elk bedrijf heeft andere strategieën en doelstellingen. Ze hoeven dus niet op dezelfde sociale media aanwezig te zijn. Sommige vinden hun publiek op Instagram, anderen op Twitch (een livestreamplatform voor gamers, nvdr). Wie zich op jongeren richt, zal actief zijn op YouTube en TikTok. Business-to-businessondernemingen lanceren hun campagnes op LinkedIn of Twitter." Stellar biedt verschillende plannen aan. Sommige bedrijven hebben de ontdekkingsmodule nodig om gepaste influencers te vinden. De meeste ondernemingen kiezen voor de rapportagemodule, waarmee ze de resultaten van hun campagnes kunnen analyseren.Sarah Levin Weinberg noemt Stellar een communicatiebedrijf, en geen techbedrijf. "Om heel correct te zijn, moet ik zelfs spreken over een influencerbedrijf. Ik wil bedrijven digitaal zo goed mogelijk doen presteren", zegt ze stellig.Levin Weinberg haalde een master in marketing. "Ik deed mijn eerste werkervaring op in de media. Eerst werkte ik als webmaster in Parijs voor Metropol Television, daarna voor Elle Magazine in Hongkong." Via een omweg langs Londen, waar ze werkte voor Expedia Group, en Monster in Boston belandde de onderneemster negen jaar geleden in Brussel. "Ik wilde niet meer voor een groot bedrijf werken. Ik wilde groeien en bijleren. Het leek me de hoogste tijd om eindelijk mijn eigen onderneming op te richten. Ik had tientallen ideeën om iets online te doen, maar niets concreets." Tot Cathy Pill, een vriendin van haar echtgenoot, in haar leven kwam. De gerenommeerde modeontwerpster was ook toe aan een nieuwe uitdaging. "Instagram was nog klein, Pinterest kreeg al meer bekendheid", aldus Levin Weinberg. "We wisten dat daar een grote toekomst lag. We konden hen iets nieuws bieden. Dat zorgde voor onze grote doorbraak." Tijdens de coronacrisis bespaarden bedrijven vaak het eerst op de communicatiebudgetten. "Sommige bedrijven waren bang dat de mensen een niet-essentieel of luxeproduct futiel zouden vinden midden in een pandemie", zegt Levin Weinberg. "Maar al snel verschoof de aandacht naar de onlinewereld. Tijdens de lockdowns was dat nog de enige manier waarop ze hun doelpubliek konden bereiken." Toch zegden enkele klanten van Stellar in die periode hun contract op, voornamelijk kleine bedrijven. "We hechten veel belang aan klantenbinding en opvolging", benadrukt Levin Weinberg. "Sommige bedrijven konden die kosten niet meer dragen. We hebben hen voorgesteld ons platform tijdelijk gratis te blijven gebruiken, tot ze weer positieve vooruitzichten hadden. Dat was onze kleine bijdrage in deze zware periode, om te tonen: 'We weten dat jullie het moeilijk hebben. Hoe kunnen we jullie helpen?' Niet iedereen ging in op dat aanbod."