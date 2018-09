Staking op vrijdag 28 september: Ryanair schrapt geen 190 maar 150 vluchten

Het aantal vluchten van luchtvaartmaatschappij Ryanair dat vrijdag wordt geannuleerd door een staking in verscheidene Europese landen, waaronder België, is verminderd tot 150. Dinsdag liet Ryanair nog weten dat er 190 vluchten zouden worden geannuleerd.

Customer Update for Fri, 28 Sep: pic.twitter.com/Opt7nHfAuh — Ryanair (@Ryanair) September 26, 2018

Volgens Ryanair gaat het overgrote deel van het personeel gewoon aan het werk op vrijdag. In totaal zijn er op die dag 2.400 vluchten van de Ierse prijsvechter gepland. Alle betrokken passagiers zijn ingelicht over hun vervallen vluchten, aldus de maatschappij.

Het conflict van de piloten en het boordpersoneel met Ryanair draait vooral om de arbeidsvoorwaarden die de budgetmaatschappij hanteert. Voorts oordelen de bonden in alle betrokken landen dat de lokale arbeidswetgeving van kracht moet zijn op de arbeidscontracten. De staking op vrijdag 28 september is een initiatief van het boordpersoneel (stewardessen en stewards) in vijf Europese landen: België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Vorige week werden ook de in België gebaseerde piloten opgeroepen om mee te staken.

Vandaag omschreef Ryanair-topman O'Leary de vakbonden in België nog als 'crazy unions' , die hij verantwoordelijk acht voor de imapsse in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.