Ook piloten Ryanair wijzen voorstel directie af: oproep tot staking op 28 september

De oproep van de Belgian Cockpit Association (BeCA) komt er na analyse van de brief die de directie van Ryanair dinsdagavond stuurde. De voorstellen erin worden als onvoldoende bestempeld, en dan vooral het feit dat het Belgische arbeidsrecht pas vanaf maart 2020 zou worden toegepast.

"Wij hadden janauri 2019 voorgesteld. Het kan niet dat we nog eens 18 maanden moeten wachten. Dat zou te veel onzekerheid geven bij het personeel", zegt Vanalderweireldt. "Onderhandelingen kunnen wel enkele maanden duren, maar niet anderhalf jaar."

BeCA omschrijft de reactie van Ryanair als 'een nieuwe poging om tijd te winnen door het onderhandelingsproces te vertragen en zo verdere acties te voorkomen'. De pilotenvereniging sluit zich daarom aan bij de stakingsacties die het boordpersoneel in vijf landen plannen op 28 september.

De pilotenvereniging zit hiermee volledig op dezelfde lijn als de christelijke bediendebond LBC-NVK. Ook die wees de brief van de Ryanair-directie af, en liet weten de stakingsplannen te behouden. De socialistische en de liberale vakbond, die niet bij de stakingsoproep betrokken zijn, toonden zich woensdag iets gematigder van toon. Zij haalden uit de brief genoeg positieve elementen om met de directie van de luchtvaartmaatschappij cao-onderhandelingen aan te vatten, meldden BBTK en ACLVB. Al voegden ze eraan toe dat 'nog niets in kannen en kruiken is en alles nog moet worden onderhandeld'.

Ryanair schreef dat het bereid is om te aanvaarden dat 'elke toekomstige cao in België geregistreerd zal zijn, onderworpen zal zijn aan Belgisch recht en dat de Belgische rechtbanken bevoegd zullen zijn voor disputen in het kader van die cao'. De in België gebaseerde Ryanair-werknemers zouden ook onder de Belgische sociale zekerheid komen. Volgens de luchtvaartmaatschappij kan dat akkoord op 1 maart 2020 in werking treden. In ruil vroeg ze wel om de staking van volgende week september af te blazen.

Europees commissaris voor WerkMarianne Thyssen liet woensdag op haar beurt weten dat de directie van Ryanair de Belgische arbeidswet onmiddellijk moet toepassen. 'Voor België moet de Belgische arbeidswet worden toegepast, en dat is niet nodig over twee of drie jaar, maar dat is nodig vanaf morgen", verduidelijkt Thyssen in een teolichting aan VRT NWS.