Ryanair-topman O'Leary hekelt 'crazy unions' in België: 'Personeel steunt staking niet'

"De piloten en het boordpersoneel steunen de staking niet", aldus O'Leary woensdag in Diegem.

Volgens CEO O'Leary is de impasse in het overleg over vakbondserkenning en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers enkel te wijten aan de houding van de vakbonden. "Wij hebben aanvaard om vakbonden te erkennen en we zijn bereid lokale contracten te ondertekenen en het lokale arbeidsrecht te respecteren", aldus O'Leary. "Dat kan vanaf begin 2019, of van zodra er een overeenkomst is met de bonden."

Maar de bonden - door O'Leary omschreven als 'crazy unions" - vormen het probleem. Ze zijn ongeorganiseerd en niet geïnteresseerd in een akkoord, luidde het. Zo hekelde O'Leary dat één vakbond (de christelijke bediendebond LBC-NVK/CNE) oproept tot staking, terwijl de twee andere bonden daar niet bij betrokken waren. "Ze kunnen zelfs geen delegatie samenstellen om met ons te onderhandelen", aldus nog O'Leary.

Bovendien beschuldigde O'Leary de bonden van een verborgen agenda. Volgens hem zijn het werknemers en vakbondslui van rivaliserende luchtvaartmaatschappijen die de stakingen organiseren. "De acties worden amper gesteund door de piloten en het boordpersoneel van Ryanair, maar ze enerveren de reizigers wel. De bedoeling ervan is Ryanair te schaden, ten voordele van de concurrenten."

De Ryanair-topman heeft in dat verband ook een klacht ingediend bij de Europese Unie.