Luchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert komend weekend verschillende vluchten vanuit de Belgische luchthavens Zaventem en Charleroi. Aanleiding van de annulaties is de aangekondigde stakingsactie van het luchtvaartpersoneel, aldus het Ierse bedrijf in een persbericht.

'Ondanks de voortdurende pogingen van Ryanair om te onderhandelen met onze Belgische vakbonden, hebben zij besloten over te gaan tot eenzijdige stakingsacties op de luchthavens van Charleroi en Zaventem. De vakbonden beweren dat ze Ryanair een lesje willen leren, maar helaas zijn het onze klanten die getroffen worden", aldus de directie.

Als gevolg van de aangekondigde stakingsacties voelt Ryanair zich dan ook gedwongen om komend weekend (22, 23 en 24 april) een groot aantal vluchten vanuit België te annuleren. 'We bieden onze oprechte exuses aan voor dit ongemak', aldus de luchtvaartmaatschappij.

Volgens Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV worden alle vluchten bediend door Belgisch personeel geannuleerd. 'Respect, correcte verloning en een personeelsdienst de naam waardig, daarvoor staakt het cabinepersoneel van Ryanair. En met succes', schreef hij op Twitter, aangezien alle vluchten geannuleerd worden.

Alle getroffen klanten zullen per e-mail op de hoogte worden gebracht en krijgen informatie over hun opties, zoals een vluchtwijziging of een terugbetaling. Ryanair maakt zich sterk dat de helft van de vluchten wel gewoon kan doorgaan. Het cabinepersoneel van Ryanair kondigde vorige week aan dat het op vrijdag 22 april, zaterdag 23 april en zondag 24 april het werk zal neerleggen. De vakbonden klagen aan dat Ryanair, dat ongeveer 650 werknemers telt in België, 'weigert te investeren in een personeelsbeleid'.

