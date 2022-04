Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) herinnert eraan dat tickethouders voor een geannuleerde Ryanair-vlucht recht hebben op een alternatieve vlucht of op een terugbetaling én een schadevergoeding. Het boordpersoneel van Ryanair op Zaventem en Charleroi start komende week met een driedaagse staking.

Volgens De Bleeker kan de staking niet als overmacht voor Ryanair worden beschouwd, en hebben consumenten voor wie geen alternatieve vlucht is voorzien recht op terugbetaling en een schadevergoeding van 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht. Ook wie op de eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft recht op een schadevergoeding.

De staatssecretaris roept consumenten op om daarvoor contact op te nemen met Ryanair en om klacht in te dienen bij de FOD Mobiliteit mocht de luchtvaartmaatschappij de terugbetaling of schadevergoeding weigeren. Wie een pakketreis boekte kan terecht bij de organisator van die reis, in de meeste gevallen het reisbureau.

Het boordpersoneel van Ryanair op de luchthavens van Zaventem en Charleroi legt vrijdag het werk neer, tot en met zondag, kondigden de christelijke vakbonden vorige week aan. Volgens de bonden weigert Ryanair, dat in België 650 personeelsleden telt, te investeren in een personeelsbeleid en worden de lonen niet correct uitbetaald.

De Bleeker wil het voor consumenten makkelijker maken om een schadevergoeding voor geannuleerde vluchten op te eisen, zegt ze nog. Ze werkt daarvoor al enige tijd aan een uniek consumentenloket waar alle consumenten terechtkunnen met vragen en meldingen. Dat moet begin 2023 actief zijn.

